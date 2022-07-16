السبت 16-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تعرف على أسعار الليرة الانجليزي والرشادي بعد انخفاض الذهب عالميا

اليورو الضعيف والدولار القوي.. ماذا يعني ذلك ؟

أميرة سعودية توجه رسالة إلى بايدن

انتهاء فترة التقدم لعطاء تنفيذ الربط الكهربائي الأردني العراقي الاثنين

هزة أرضية في الكويت اليوم السبت

الملك يشارك في قمة جدة للأمن والتنمية اليوم

أسعار الذهب محليا السبت

توقيع عقد الربط الكهربائي بين الشبكة الخليجية وشبكة كهرباء جنوب العراق

وفيات السبت 16-7-2022

وسط ظروف صحية خطيرة.. المعتقلان ريان وعواودة يواصلان إضرابهما

السبت، 16-07-2022 08:08 ص

ميزة جديدة من واتساب تفيد "المشغولين"

واتسا


الوكيل الإخباري - ذكر تقرير إخباري أن تطبيق التواصل الفوري "واتس آب"، أطلق ميزة جديدة تساعد أولئك الذين لا وقت لديهم للرد على الرسائل فورا، أثناء استخدام التطبيق على أجهزة الكمبيوتر.

اضافة اعلان


وأوضح موقع (WABetainfo)، الذي يتابع أخبار "واتساب" أولا بأول، أن الميزة الجديدة هي الرد السريع على الرسائل الواردة إلى المستخدمين، الذين يستعملون نسخة أجهزة الكمبيوتر المكتبية من التطبيق.


وقال الموقع إن القدرة على توجيه الرد السريع على الرسائل متاح للمستخدمين الذين ثبتوا التحديث الأخير لتطبيق "واتساب" من متجر "مايكروسوفت".


وتنبع أهمية هذه الميزة، لكون نسخة أجهزة الكمبيوتر المكتبية من تطبيق "واتساب" مصممة بطريقة لا تحتوي هذه الميزة.


وقال الموقع إن الميزة الجديدة ستتيح للمستخدمين توجيه رد على الآخرين، عبر الكتابة  في صندوق تنبيهات (notification) يظهر على الشاشة.


ويحتوي مستطيل التنبيهات، على خانة صغيرة وما على المستخدم إلا اختيار نوع الرد في هذه الخانة، وحتى عندما يتم تصغير "واتساب" على شاشة أجهزة الكمبيوتر، يمكن أن يظهر صندوق التنبيهات لكتابة الرد على زاوية الشاشة.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
انستقرام

تعطل منصة إنستغرام عن آلاف المستخدمين

36799973_460563_large

بعد عطل مفاجئ.. عودة خدمات تويتر إلى العمل في عدد من الدول

20220121034857393

عطل كبير يضرب موقع تويتر

143-145606-singal-launches-two-new-features-android-phones_700x400

سيجنال يطلق ميزتين جديدتين لهواتف أندرويد

computer-eye-risks-580x330

نظارات تحمي عينيك من الجفاف بعد ساعات أمام الكمبيوتر

2bc28b8e-3435-4568-9184-525c6bb30e5b

نتفليكس تختار مايكروسوفت لتدير الإعلانات على منصتها

أخبار متعلقة
shutterstock_1039825957

كيف تعمل ميزة التحقق التلقائي الجديدة في واتس آب؟

تسجيل-دخول-واتساب-من-جوجل

4 ميزات جديدة في التحديث الجديد لـ واتس أب

تطبيق واتساب

حيلة بسيطة تتيح الاطلاع على رسائل واتس آب المحذوفة