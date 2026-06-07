ميزة جديدة من واتساب طال انتظارها

11:58 م

الوكيل الإخباري- يعمل تطبيق واتساب على تطوير ميزة جديدة لتعزيز خصوصية المستخدمين، تتيح إرسال الرسائل النصية بنمط "العرض لمرة واحدة"، بحيث تختفي الرسالة تلقائياً بعد أن يقرأها المستلم. اضافة اعلان





ووفقاً لتقارير تقنية، لا تزال الميزة قيد التطوير ولم تُطرح رسمياً للمستخدمين حتى الآن، إذ ستعمل بطريقة مشابهة لميزة الصور ومقاطع الفيديو التي تُعرض لمرة واحدة.



وستمنح الخاصية المستخدمين إمكانية إرسال رسائل نصية لا يمكن الرجوع إليها بعد فتحها، مع منع نسخها أو حفظها أو إعادة توجيهها، ما يوفر مستوى إضافياً من الحماية للبيانات والمعلومات الحساسة.



وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود واتساب المستمرة لتعزيز أدوات الخصوصية والأمان، ومنح المستخدمين تحكماً أكبر في طريقة مشاركة المحتوى داخل المحادثات، فيما لم تعلن الشركة موعداً رسمياً لإطلاق الميزة.





