ميزة جديدة من واتساب طال انتظارها

02:30 م

الوكيل الإخباري- يسعى تطبيق واتساب إلى تعزيز أدوات الحماية داخل منصته عبر ميزة جديدة تهدف إلى الحد من محاولات الاحتيال التي تبدأ غالبًا برسائل من أرقام مجهولة تبدو عادية، لكنها قد تستخدم لسرقة بيانات المستخدمين. اضافة اعلان





وتعتمد بعض أساليب الاحتيال على إرسال رسائل مثل: "هذا رقمي الجديد" أو "هل ما زلت تتذكرني؟"، مستغلة تردد المستخدم قبل التحقق من هوية المرسل.



ولمواجهة ذلك، بدأ واتساب بإظهار تنبيه تحذيري عند تلقي رسائل من أرقام دولية غير معروفة في بعض الحالات، لمنح المستخدم فرصة إضافية للتحقق من هوية المرسل قبل بدء المحادثة أو مشاركة أي معلومات شخصية.



وتستند الميزة إلى تنبيه المستخدم عندما يكون الرقم الوارد مسجلًا في دولة مختلفة، ما قد يساعد في كشف محاولات انتحال الشخصيات أو الادعاء بتغيير أرقام الهواتف.



ورغم أهمية هذه الخطوة، أوضح التطبيق أن الميزة لا توفر حماية كاملة، إذ قد لا يظهر التحذير إذا كان الرقم محفوظًا ضمن جهات الاتصال، أو إذا كان يعود لشخص معروف غيّر رقم هاتفه أو انتقل إلى دولة أخرى.



وأكد واتساب أهمية التحقق من هوية المرسل وعدم مشاركة أي بيانات شخصية أو مالية مع جهات غير معروفة، حتى وإن بدت الرسائل طبيعية.





