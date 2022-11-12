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السبت، 12-11-2022 04:35 م

ميزة جديدة من يوتيوب

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الوكيل الإخباري - أطلق موقع يوتيوب ميزة جديدة للأسئلة والأجوبة المباشرة Live Q&A صُممت لتُسهِّل على منشئي المحتوى التفاعل مع المشاهدين أثناء البث المباشر.

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وحين يبدأ منشئ المحتوى جلسةً للأسئلة والأجوبة، فإن توجيهًا فوريًا يظهر للمشاهدين كرسالة مثبتة في الدردشة، حيث يمكنهم إرسال أسئلتهم، التي يختار منشئ المحتوى منها ما يريد ليثبته، فيعلم المشاهدون عن أي سؤال يُجيب.


وفي الماضي، كان على منشئي المحتوى البحث ضمن كم هائل من الأسئلة التي تصلهم عبر الدردشة المباشرة، ولكن الميزة الجديدة تأتي لعرض الأسئلة بطريقة منظمة على نحو يُسهّل على منشئي المحتوى إدارة الجلسة. وبعد انتهاء جلسة الأسئلة والأجوبة، يمكن لمنشئي المحتوى العودة إلى الدردشة الحية القياسية.


وقال يوتيوب في منشور على مدونته: إن الأسئلة ستُرتّب زمنيًّا فيظهر أولها إرسالًا في الأعلى. ومع أنه لا حد أقصى لعدد الأسئلة المسموحة، إلا أن الأقدم منها لن يظهر في القائمة بعد أن يتخطى عدد الأسئلة المرسلة 200 سؤال.

 

 

البوابة العربية للأخبار التقنية 

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