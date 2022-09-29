ميزة خفية على هواتف أندرويد يمكن أن توفر عليك الوقت

الوكيل الإخباري - بفضل مجموعة تطبيقات وخدمات غوغل الواسعة، تأتي هواتف أندرويد بالفعل مليئة بمجموعة كبيرة من الميزات المفيدة، وقد لا يكون بعضها واضحاً جداً للمستخدمين الجدد.



وتتعلق إحدى هذه الميزات بـ “مساعد غوغل” الذي يتيح لك القيام بأشياء مثل إدارة قائمة المهام الخاصة بك وتنظيم جدولك والاستمتاع بجميع أنواع المحتوى والحصول على إجابات على الاستفسارات الخاصة بك.



وتتمثل الميزة في تفعيل الأوامر المتقدمة الأكثر استخداماً عن طريق إدخال عبارات مخصصة بصوتك الفعلي. فيما يلي كيفية تخصيص عبارات بصوتك على مساعد غوغل، وفق ما أورد موقع “سلاش غير” الإلكتروني:

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كيفية الوصول إلى الاختصارات في مساعد غوغل على أندرويد

استدع "مساعد غوغل” إما بقول " مرحبا غوغل" على هاتفك أو بالضغط مع الاستمرار على زر الصفحة الرئيسية.

بعد سماع الصفير، قل "إعدادات المساعد".

مرر القائمة لأسفل وانقر على "الاختصارات".

ضمن هذه القائمة، سترى مجموعة من التطبيقات مدرجة مع عبارات أوامر صوتية محددة مسبقاً. ما عليك سوى النقر على رمز علامة الجمع "+" بجوار أي من هذه العبارات لتمكين الأمر الصوتي. هذا في حد ذاته مفيد للغاية، لكن الميزة تكون أقوى عندما تقوم بإعداد عباراتك المخصصة للتطبيقات التي تستخدمها في أغلب الأحيان.

كيفية إعداد عبارات مختصرة مخصصة في مساعد غوغل

العبارات المخصصة في مساعد غوغل مفيدة للغاية، حيث يمكنك تخصيصها وفقاً لاحتياجاتك الخاصة باستخدام عبارات أو كلمات يسهل عليك تذكرها.

لإعداد أوامر مخصصة، قم بالخطوات التالية:



اضغط على أيقونة + بجوار أحد اختصارات التطبيق المقترحة لإضافة العبارة كما هي.

انقر على رمز القلم الذي يظهر حيث يوجد الزر "+".

اكتب العبارة المخصصة التي تريد استخدامها مع هذا التطبيق.

يجب أن تظهر صفحة تأكيد مع الأمر الصوتي الجديد المذكور.

في المرة التالية التي تقول فيها مرحبا غوغل، أو الضغط لفترة طويلة على زر الصفحة الرئيسية للهاتف متبوعاً بنطق الأمر الصوتي المخصص بصوت عالٍ، سيبدأ التطبيق فوراً بتنفيذ المهمة المرتبطة مع العبارة المختصرة.

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