ميزة خفية في علبة AirPods Pro قد لا تعرفها

الوكيل الإخباري- تكشف الفتحات الصغيرة أسفل علبة سماعات AirPods Pro عن توجه متزايد لدى شركة أبل نحو دمج وظائف تقنية داخل تفاصيل تصميمية دقيقة.





ويثير تصميم علبة سماعات AirPods Pro تساؤلات لدى العديد من المستخدمين، خاصة عند ملاحظة وجود فتحات صغيرة أسفل العلبة بالقرب من منفذ الشحن. وعلى الرغم من أن هذه التفاصيل قد تبدو للوهلة الأولى جزءًا من التصميم الخارجي فقط، فإنها ترتبط في الواقع بوظائف تقنية داخلية.



وتُستخدم هذه الفتحات، بحسب تحليلات تقنية متداولة، لأغراض متعلقة بالتوازن الداخلي للضغط، أو تحسين الأداء الصوتي، أو دعم بعض وظائف التتبع والتقنيات المدمجة في العلبة، ما يعكس تطورًا في فلسفة تصميم الأجهزة الصغيرة القابلة للاستخدام اليومي.



ويأتي ذلك في سياق نهج أبل القائم على دمج الوظيفة بالتصميم، حيث لم تعد التفاصيل الصغيرة مجرد عناصر جمالية، بل أصبحت جزءًا من البنية التقنية للأجهزة الذكية الحديثة.



تشير التقارير التقنية إلى أن الفتحات الموجودة أسفل علبة الشحن ليست عشوائية، بل تُستخدم لمكبر صوت مدمج داخل العلبة نفسها.



وتتوزع هذه الفتحات بحيث تكون ثلاث فتحات مخصصة للصوت، بينما توجد فتحة أخرى تعمل كمنفذ تهوية للمكبر.





