ميزة خفية في ويندوز: إعادة التشغيل الطارئة بخطوة سرية لا يعرفها أغلب المستخدمين!

💥 ما هي إعادة التشغيل الطارئة؟
هي وسيلة لإعادة تشغيل النظام فورًا بدون انتظار أو تحذير، وتُستخدم فقط في الحالات القصوى، مثل:
تجمّد النظام بالكامل.
تعطّل الواجهة الرسومية.
عدم القدرة على الوصول إلى قائمة "ابدأ" أو زر "إيقاف التشغيل".
⚠️ تحذير مهم:
عند استخدام هذه الميزة، يتم إغلاق جميع البرامج قسرًا وقد تفقد الملفات غير المحفوظة.
🧭 كيف تستخدمها؟
اضغط على Ctrl + Alt + Del.
في الزاوية السفلية اليمنى، اضغط على رمز الطاقة (Power).
أثناء الضغط على مفتاح Ctrl، انقر على إعادة التشغيل (Restart).
ستظهر شاشة تحذير — إذا أكدت، سيتم إعادة التشغيل فورًا.
🔁 بدائل متقدمة لإعادة التشغيل:
إذا كنت مرتاحًا لاستخدام موجه الأوامر (Command Prompt)، يمكنك تجربة:
shutdown /r – لإعادة التشغيل.
shutdown /r /f – لإعادة التشغيل مع إغلاق إجباري للتطبيقات.
shutdown /r /t 0 – لإعادة التشغيل فوريًا بدون انتظار.
رغم أنها ميزة قوية، إلا أن قلة من المستخدمين وخبراء التقنية يعرفونها بسبب عدم الترويج لها رسميًا.
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