ميزة خفية في ويندوز: إعادة التشغيل الطارئة بخطوة سرية لا يعرفها أغلب المستخدمين!

الوكيل الإخباري- في عالم الحواسيب، يَعرف الجميع اختصار Ctrl+Alt+Del كطريق للوصول إلى "مدير المهام" أو "تسجيل الخروج"، لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن هذا الاختصار يُخفي ورائه خيارًا سريًا لإعادة التشغيل الطارئة، متاح في نظام ويندوز منذ عقود!

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💥 ما هي إعادة التشغيل الطارئة؟

هي وسيلة لإعادة تشغيل النظام فورًا بدون انتظار أو تحذير، وتُستخدم فقط في الحالات القصوى، مثل:

تجمّد النظام بالكامل.

تعطّل الواجهة الرسومية.

عدم القدرة على الوصول إلى قائمة "ابدأ" أو زر "إيقاف التشغيل".



⚠️ تحذير مهم:

عند استخدام هذه الميزة، يتم إغلاق جميع البرامج قسرًا وقد تفقد الملفات غير المحفوظة.



🧭 كيف تستخدمها؟

اضغط على Ctrl + Alt + Del.

في الزاوية السفلية اليمنى، اضغط على رمز الطاقة (Power).

أثناء الضغط على مفتاح Ctrl، انقر على إعادة التشغيل (Restart).

ستظهر شاشة تحذير — إذا أكدت، سيتم إعادة التشغيل فورًا.



🔁 بدائل متقدمة لإعادة التشغيل:

إذا كنت مرتاحًا لاستخدام موجه الأوامر (Command Prompt)، يمكنك تجربة:

shutdown /r – لإعادة التشغيل.

shutdown /r /f – لإعادة التشغيل مع إغلاق إجباري للتطبيقات.

shutdown /r /t 0 – لإعادة التشغيل فوريًا بدون انتظار.



رغم أنها ميزة قوية، إلا أن قلة من المستخدمين وخبراء التقنية يعرفونها بسبب عدم الترويج لها رسميًا.