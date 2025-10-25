ميزة "ساعدني في الاختيار".. ابتكار جديد من أمازون لتسهيل قرارات الشراء

تعتمد الميزة على تحليل سلوك المستخدم لتقديم توصيات مخصصة تشرح سبب ملاءمة المنتج، مدعومة بتقنيات مثل AWS Bedrock وSageMaker. وستُطرح تدريجيًا في الولايات المتحدة عبر تطبيق أمازون على iOS وAndroid.
وتأتي الخطوة ضمن استراتيجية أمازون لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في التسوق، بعد إطلاق أدوات مثل "روفوس" و**"Lens Live"**، في ظل منافسة متزايدة مع شركات كبرى مثل غوغل وOpenAI.
