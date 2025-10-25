السبت 2025-10-25 04:13 م
 

ميزة "ساعدني في الاختيار".. ابتكار جديد من أمازون لتسهيل قرارات الشراء

قفف
تعبيرية
 
السبت، 25-10-2025 02:59 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة أمازون عن إطلاق ميزة جديدة باسم "ساعدني في الاختيار" (Help Me Choose)، تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على اتخاذ قرارات شراء أدق استنادًا إلى سجل بحثهم وتصفحهم داخل المنصة.

اضافة اعلان


تعتمد الميزة على تحليل سلوك المستخدم لتقديم توصيات مخصصة تشرح سبب ملاءمة المنتج، مدعومة بتقنيات مثل AWS Bedrock وSageMaker. وستُطرح تدريجيًا في الولايات المتحدة عبر تطبيق أمازون على iOS وAndroid.


وتأتي الخطوة ضمن استراتيجية أمازون لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في التسوق، بعد إطلاق أدوات مثل "روفوس" و**"Lens Live"**، في ظل منافسة متزايدة مع شركات كبرى مثل غوغل وOpenAI.

 

اليوم السابع 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ه

منوعات "بيضة ديناصور" عمرها 70 مليون سنة في الأرجنتين.. شاهدوا صورتها

فا

منوعات مذبحة عائلية.. تركي يُصفي أسرة زوجته ثم يحاول الانتحار - صورة

مراقبون: "عادية النواب الثانية" فرصة حقيقية لتفعيل الدور الرقابي والتشريعي

شؤون برلمانية مراقبون: "عادية النواب الثانية" فرصة حقيقية لتفعيل الدور الرقابي والتشريعي

عبدالرزاق عربيات

أخبار محلية انتهاء مهام مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات

لبنان

عربي ودولي 3 شهداء في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

تمديد دوام مهرجان الرمان ساعة إضافية

أخبار محلية تمديد دوام مهرجان الرمان ساعة إضافية

ععع

فن ومشاهير أسعار أغلى 5 فساتين لنجمات مهرجان الجونة

هخ

المرأة والجمال أفضل الزيوت الطبيعية لمنح شعرك لمعاناً وحيوية في الشتاء



 
 





الأكثر مشاهدة