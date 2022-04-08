ميزة فريدة في واتساب تخصّ العائلات ومجموعات العمل قريباً

الوكيل الاخباري– يعمل تطبيق “واتساب” حاليا على إنشاء ميزة فريدة للغاية في إصدار تجريبي من تطبيقها، والتي يتوقع أن يتم إطلاقها رسميا قريبا.



وكشف موقع WABetaInfo عن الميزة الجديدة، والتي ستسمح للمستخدمين قريبا بإجراء استطلاعات الرأي داخل المجموعات.



وفي الأسابيع القليلة المقبلة، قد يرى المستخدمون ميزة الاقتراع، التي يتم اختبارها حاليا على أحدث إصدار تجريبي للتطبيق.



ويشار إلى أن استطلاعات الرأي هي خيار متاح في معظم التطبيقات مثل “تويتر” و”تلغرام” و”فيسبوك”، ولذا، يبدو أنه حان الوقت للحصول على الميزة على “واتساب”.



وبينما تشير الشائعات المبكرة إلى أن الميزة قادمة إلى أجهزة iOS، فمن المحتمل أن تشمل أندرويد أيضا.



ويقال إنه يتم اختبار ميزة استطلاعات الرأي على الدردشات الجماعية في الإصدار التجريبي 22.8.0.72 من “واتساب” في الوقت الحالي.



ومع التحديث الجديد، يجب أن يكون المستخدمون قادرين على إنشاء سؤال بخيارات مخصصة للردود التي يمكن للأشخاص في الدردشة الجماعية التصويت لها.



وبحسبما ورد، فإن السؤال يتضمن ما يصل إلى 12 خيارا مختلفا للإجابات.



وكان تطبيق المراسلة المملوك لشركة “ميتا” يحتوي على ميزة الاستطلاعات قيد التطوير لفترة من الوقت حتى الإصدار التجريبي الأخير.



ومن المتوقع أن تكون الميزة الجديدة موضع ترحيب لمجموعات العائلات ومجموعات العمل.



وتعطينا لقطات الشاشة التي حصلت عليها مدونة WABetaInfo لمحة عما قد تبدو عليه الميزة الجديدة.



وسيسمح الاستطلاع بشكل أساسي فقط لأعضاء المجموعة برؤية استطلاعات الرأي والنتائج.



ولسوء الحظ، يبدو أنه لم يقع الكشف عن أي تفاصيل حول متى أو حتى إذا كانت الميزة ستطرح للجمهور على نطاق واسع.



وغالبا ما يختبر “واتساب” ميزات جديدة على تطبيقها التجريبي WhatsApp beta، ويستغرق الكثير منها شهورا قبل طرحها.



ومن الممكن أيضا أن تقرر الشركة المملوكة لـ”ميتا” أن تلغي الميزة تماما قبل إطلاقها بشكل عام.

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اليوم السابع