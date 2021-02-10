ميزة في واتسآب لإخفاء جميع رسائلك الخاصة

الوكيل الإخباري _
يعاني العديد من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الشهير واتسآب عندما يقومون بإعطاء هواتفهم لأحد الأشخاص أو الإطلاع على شئ معين، مما يشكل إحراجا كبيرا لمالك الهاتف، الا ان هناك خاصية في واتسآب عند تفعيلها تقوم بإظهار اسم جهة الاتصال فقط، وتقوم بإخفاء الرسائل الموجودة بالكامل على واتسآب كما يمكن إيقاف تشغيل الإشعارات تمامًا ، وذلك من خلال اتباع الخطوات الاتية :اضافة اعلان
لمنع أي شخص من رؤية رسائلك على هواتف آيفون:
- الدخول على الإعدادات من هاتفك ثم الإشعارات ثم قم بالدخول على إيقاف تشغيل إظهار المعاينة وبعد ذلك الدخول على الإعدادات ثم الإشعارات ثم إيقاف تشغيل إظهار الإشعارات.
لمنع اي شخص من رؤية رسائلك على هواتف أندرويد :
الدخول على الإعدادات ثم الإشعارات ثم تبديل إيقاف استخدام الإشعارات ذات الأولوية العالية.
المصدر : صدى البلد