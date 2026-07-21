ميزة مخفية في آيفون تغيّر طريقة استقبال المكالمات

09:12 ص

الوكيل الإخباري- تعمل شركة أبل على تعزيز حماية مستخدمي آيفون عبر ميزة جديدة لفحص المكالمات الواردة، تهدف إلى الحد من الاتصالات المزعجة والاحتيالية. اضافة اعلان





وتتيح الميزة للنظام طلب تعريف المتصل بنفسه وذكر سبب الاتصال عند ورود مكالمة من رقم غير معروف، ثم عرض المعلومات للمستخدم ليقرر الرد أو تجاهل المكالمة.



كما توفر آيفون أدوات أخرى للحماية، مثل إسكات المتصلين غير المعروفين وحظر الأرقام والإبلاغ عنها، في خطوة لمواجهة تزايد عمليات الاحتيال عبر المكالمات الهاتفية.





