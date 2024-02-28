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الأربعاء، 28-02-2024 09:38 ص

ميزة مرتقبة من انستغرام لجميع المستخدمين

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الوكيل الإخباري- قال موقع إنستغرام إنه يعمل على ميزة تتيح للمستخدمين تتبع المواقع الحية لأصدقائهم، على غرار ميزة Snap Map، المنافسة لشركة سناب شات.

وتم اكتشاف هذه الميزة، التي يطلق عليها اسم "خريطة الأصدقاء"، لأول مرة بواسطة أليساندرو بالوزي، وهو مهندس مشهور على الإنترنت يشير إلى ميزات الوسائط الاجتماعية قيد التطوير قبل إطلاقها.

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ووفقاً للقطات الشاشة التي شاركها بالوزي، يبدو أن "خريطة الأصدقاء" ستكون مفتوحة للمستخدمين لاختيار ما إذا كانوا يريدون مشاركة موقعهم ومن يشاهده. والخيارات المتاحة هي: الأصدقاء الذين تتابعهم، أو المتابعون في قائمة "الأصدقاء المقربين"، وسيتم تشفير بيانات الموقع من طرف إلى طرف.


وبالإضافة إلى ذلك، تُظهر لقطات الشاشة أن مستخدمي إنستغرام سيكونوا قادرين على ترك رسائل تشبه Notes على الخريطة ليراها الأصدقاء.

وقالت شركة ميتا، الشركة الأم لـ إنستغرام، لمجلة التكنولوجيا الأمريكية TechCrunch، إن الميزة تعد حالياً نموذجاً أولياً داخلياً، ولم يتم اختبارها خارجياً بعد.


واكتسبت ميزة "Snap Map" من سناب شات، والتي تم إطلاقها في عام 2017، شعبية على مر السنين وتسمح للمستخدمين بالاختيار من "Ghost Mode" (عدم مشاركة الموقع) أو "My Friends" (أصدقائي) أو "Select Friends" (أصدقاء مختارين)، بحسب موقع سيتيزن ديجيتال. 

 

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