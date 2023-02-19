ميزة مساعدة تصل لمحادثات واتساب على آيفون

الوكيل الإخباري - بدأت ميتا في طرح تحديث رئيسي لتطبيق واتساب على نظام iOS، حيث سيضيف إصدار واتس آب 23.3.77 أخيراً دعم الصورة لمكالمات الفيديو.



هذه إحدى الميزات التي طلبها مستخدمو تطبيق الدردشة ميتا على نظام iOS منذ فترة من الوقت، وهي ميزة، بدأت الشركة في اختبارها في نهاية العام الماضي.





ستتيح الميزة تصغير مكالمة الفيديو عندما تستخدم تطبيقاً آخر، مما يساعد المستخدم على القيام بعدة مهام مع الاستمرار في مكالمة الفيديو. وتشير ميتا إلى أن هذه الميزة والتحسينات الأخرى لتطبيق واتس آب سيتم طرحها خلال الأسابيع المقبلة.





وقد أضافت ميتا أيضاً ميزات عديدة جديدة إلى واتساب بما في ذلك التسميات التوضيحية إلى المستندات التي يتم إرسالها عبر التطبيق، وتعديل إعدادات الدردشة الجماعية بشكل يسمح بإضافة مواضيع وأوصاف أطول، لإعطاء وصف أفضل لما تدور حوله مجموعات الدردشة الخاصة بك. هناك أيضاً خيار جديد لإنشاء صورة رمزية يمكنك استخدامها لصورة ملفك الشخصي والملصقات، وفق ما أورد موقع "إن غادجيت" الإلكتروني.

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