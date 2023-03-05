ميزة من واتساب لاتصالات الغرباء

الوكيل الإخباري - هناك ميزة جديدة قيد التطوير حالياً على واتساب بيتا لنظام أندرويد على وشك الإنجاز، وهي القدرة على اختيار ما إذا كنت تريد إسكات المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة.



كما تظهر لقطة الشاشة هذه، يعمل واتساب على الميزة الجديدة التي تتيح للمستخدمين إسكات المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة. ولتحديث التطبيق في المستقبل، سيكون مفتاح التبديل موجوداً في إعدادات التطبيق. وبمجرد تمكينه، يتم إسكات المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة بشكل دائم، ولكن سيتم عرضها في قائمة المكالمات ومركز الإشعارات.

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قد تساعد هذه الميزة الجديدة المستخدمين أيضاً على تقليل مكالمات البريد العشوائي بشكل كبير، ففي السنوات الأخيرة أصبحت مكالمات البريد العشوائي مشكلة متنامية مع المحتالين ومكالماتهم غير المرغوب فيها.





تعد مكالمات البريد العشوائي خطيرة لأن المحتالين قد يقومون بسرقة المعلومات الشخصية أو خداع الأشخاص لدفع مبالغ مالية أو تقديم بيانات حساسة، لذا يوفر واتساب خيار حظر هؤلاء المتصلين والإبلاغ عنهم. وبفضل هذه الميزة، سيتجنب مستخدمو واتساب أخيراً إزعاج المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة عن طريق كتمها.



هؤلاء المتصلين والإبلاغ عنهم. وبفضل هذه الميزة، سيتجنب مستخدمو واتساب أخيراً إزعاج المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة عن طريق كتمها.

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