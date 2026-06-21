ميزة واتساب الجديدة تشعل الجدل بين المستخدمين!

وترتبط الميزة بإعدادات الخصوصية، إذ لن تظهر لمن يخفون حالة الاتصال أو آخر ظهور.
وتتوفر الميزة حاليًا لعدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية، على أن تُطرح تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.
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