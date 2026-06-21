الأحد 2026-06-21 01:02 م

ميزة واتساب الجديدة تشعل الجدل بين المستخدمين!

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تعبيرية
 
الأحد، 21-06-2026 08:20 ص

الوكيل الإخباري-   بدأ "واتساب" اختبار ميزة جديدة على أندرويد، تتمثل في إضافة نقطة خضراء على الصورة الشخصية لجهات الاتصال المتصلة بالإنترنت، لتسهيل معرفة المستخدمين النشطين بسرعة.

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وترتبط الميزة بإعدادات الخصوصية، إذ لن تظهر لمن يخفون حالة الاتصال أو آخر ظهور.

 

كما يعمل التطبيق على تطوير قسم جديد لعرض جهات الاتصال المتصلة أو النشطة مؤخرًا.


وتتوفر الميزة حاليًا لعدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية، على أن تُطرح تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.

 
 


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