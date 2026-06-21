ميزة واتساب الجديدة تشعل الجدل بين المستخدمين!

الوكيل الإخباري- بدأ "واتساب" اختبار ميزة جديدة على أندرويد، تتمثل في إضافة نقطة خضراء على الصورة الشخصية لجهات الاتصال المتصلة بالإنترنت، لتسهيل معرفة المستخدمين النشطين بسرعة.

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وترتبط الميزة بإعدادات الخصوصية، إذ لن تظهر لمن يخفون حالة الاتصال أو آخر ظهور.

كما يعمل التطبيق على تطوير قسم جديد لعرض جهات الاتصال المتصلة أو النشطة مؤخرًا.