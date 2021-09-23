ميزة Brave Talk تصل إلى جميع المستخدمين

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة Brave Software الناشئة التي تقف وراء المتصفح الذي يحمل الاسمًا نفسه عن إطلاق ميزة مؤتمرات الفيديو التي تركز على الخصوصية والمدمجة مباشرة في متصفحها، مما يتيح لجميع المستخدمين إجراء واستقبال مكالمات الفيديو مباشرة من المتصفح.

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وتم اختبار الأداة، المسماة Brave Talk، بشكل تجريبي منذ شهر مايو من العام الماضي. وقالت الشركة إنه كان لديها نحو 14000 مستخدم نشط يوميًا خلال هذه الفترة. المعروفين أيضًا باسم المتبنين والمطورين الأوائل الذين يستفيدون من الإصدار التجريبي من Brave.

وأصبح الآن الوصول مفتوحًا، وقدمت الشركة عرضًا مرحليًا يوضح للمستخدمين مؤتمرات الفيديو التي تركز على الخصوصية.

وقالت الشركة: العديد من موفري مؤتمرات الفيديو الآخرين، بما في ذلك Zoom، يراقبون المكالمات والبيانات الوصفية والصور، ويمكن بيع أو مشاركة سجلات تلك البيانات دون موافقة المستخدم.



وأضافت: يمكن لمستخدمي الميزة تمكين طبقات متعددة من التشفير عبر المكالمات. لذلك لا يمكن للمتنصت الاستماع إلى مكالمات المستخدمين. ولا تقوم خوادمنا بحفظ البيانات الوصفية. لذلك لا يتم تسجيل المكالمات والصور والأنشطة مطلقًا أو مشاركتها دون موافقة المستخدم.



ويأتي برنامج مكالمات الفيديو على شكل اشتراك بقيمة 7 دولارات شهريًا للميزات المتميزة Brave Talk Premium مثل المكالمات الجماعية وتسجيل المكالمات. ولكن المكالمات الفردية الأساسية مجانية وغير محدودة.



وتقدم تطبيقات المتصفح لأنظمة أندرويد و iOS حاليًا Brave Talk Premium. ولكن تحصل على الإصدار المجاني أيضًا في الأسابيع المقبلة.