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السبت، 01-05-2021 11:13 ص

ناسا تطلب من سبيس إكس وقف العمل في مسبار قمري

ناسا


الوكيل الإخباري - قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) إنها طلبت من الشركة الفضائية سبيس إكس التي يملكها رجل الأعمال إيلون ماسك وقف تنفيذ عقد فازت به لتطوير مسبار قمري ريثما تنجلي نتيجة طعون من مقدمي مناقصات منافسين أمام مكتب محاسبة الحكومة الأميركية.

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ويعني قرار ناسا أنه يتعين على سبيس إكس وقف أي عمل يتصل تحديدا بعقد برنامج القمر إلى أن يتخذ مكتب محاسبة الحكومة الأميركية قرارا من المتوقع أن يصدر في أغسطس على أبعد تقدير.


ولم يرد متحدث باسم سبيس إكس بعد على طلب للتعليق.


وفي وقت سابق من الشهر الجاري منحت ناسا العقد القمري لسبيس إكس وليس لشركة بلو أوريجين التي يملكها الملياردير جيف بيزوس وشركة المقاولات الدفاعية دايناتيكس.


ويهدف هذا المشروع الكبير إلى إرسال بشر إلى القمر مرة أخرى وذلك للمرة الأولى منذ عام 1972.


وقالت ناسا "على ضوء احتجاجات مكتب محاسبة الحكومة الأميركية وجهت ناسا سبيس إكس إلى أن التقدم في العقد تم تعليقه إلى أن يحسم مكتب محاسبة الحكومة جميع الدعاوى المتصلة بهذا الأمر".

 

وكانت بلو أوريجين قد قدمت يوم الإثنين احتجاجا إلى مكتب المحاسبة قائلة، من بين أمور أخرى، إن ناسا أعطت سبيس إكس فرصة لمراجعة عرضها لكنها لم تمنح هذه الفرصة لشركة بلو أوريجين.


وتقول بلو أوريجين أيضا إن القرار يعزز سيطرة سبيس إكس "الاحتكارية" في استكشاف الفضاء.


أكد مكتب المحاسبة تقديم شركة داينتكس طعنا أيضا في منح عقد ناسا لشركة سبيس إكس.

 

سكاي نيوز

 

 


 




 

 


 

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