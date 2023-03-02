الخميس 02-03-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس

الزراعة تتراجع عن قرار استيراد الحليب المجفف

مطار الملكة علياء يستقبل أول طائرة سياحية عارضة من ميلانو

بلينكن يلتقي لافروف في نيودلهي

تقرير: عمّان بالمرتبة 317 عالمياً على مؤشر تكلفة المعيشة 2023

منخفض خماسيني يؤثر على المملكة بهذا الموعد- تفاصيل

ايعاز من وزير التربية بتسريع إجراءات إقامة مبنى جديد لمدرسة في ناعور

اقترضت 4 آلاف دينار للتخلص من أذى بلطجي في الأردن (تفاصيل صادمة)

وزير المياه يطمئن الأردنيين: الصيف المقبل سيكون مريحا

بلدية غرب اربد تدعو الراغبين بالتجنيد في الجيش لمراجعتها- وثيقة

الخميس، 02-03-2023 01:36 م

نام أسابيع بمقر تويتر.. مهندس عمليات الطرد يحل مكان ماسك!

_116559914_7d5f4012-0bd7-41c4-99cd-18661348ec78


الوكيل الإخباري - يبدو أن الرجل الذي كانت له اليد الطولي في تصفية بعض أسماء الموظفين في شركة تويتر من أجل وضعهم على لائحة الطرد قد يحل مكان الملياردير المثير للجدل إيلون ماسك كمدير لشركة تويتر العملاقة.

اضافة اعلان


هذا أقله ما يسري من شائعات بين موظفي "العصفور الأزرق .

 

فما الذي نعرفه عن ستيف ديفيس؟
لعل أول ما صعق الموظفين على ما يبدو في مقر تويتر الرئيسي في سان فرانسيسكو في الأسابيع الأولى لاستحواذ ماسك على الشركة الشهيرة، كان تمضيته أسابيع عدة نائباً في مكتبه بمقر الشركة من أجل إنجاز المهام التي ألقيت على عاتقه، وهي كانت كثيرة مع المالك الجديد المثير للجدل.

كما أن ديفيس الذي عمل مع ماسك في مختلف شركاته منذ العام 2003، كانت له اليد الطولى في تنفيذ سياسة "صرف الموظفين وتقليل أعدادهم" التي اعتمدها الملياردير الأميركي.


إذ ساعد في جولة التسريح الأخيرة، التي طالت 200 موظف.


إلى ذلك، عمد الرجل المتفاني حين طلب منه خفض حوالي 500 مليون دولار من تكاليف التشغيل في تويتر، إلى خفض حوالي مليار دولار عن طريق إنهاء بعض العقود مع شركات خارجية والتفاوض على البعض الآخر.


يذكر أن ديفيس أصبح الرئيس التنفيذي لشركة الأنفاق Hyperloop التي يملكها ماسك أيضا عام 2019، قبل أن يصبح الرئيس التنفيذي لشركة The Boring Company.
كما عمل مع ماسك في شركة SpaceX.


وكان ماسك أعلن في منتصف فبراير الماضي أنه ينوي تعيين مدير مكانه لشركة التغريد الشهيرة، في نهاية العام الجاري.

 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20232281625116070F

اكتشاف ثغرتين تجعلان أجهزة آيفون عرضة للاختراق

تكلفة-متجر

إضافات تساعدك في بناء متجر إلكتروني في ووردبريس

3aba7577-1d29-4e9a-be1d-aa0805a2b7d6

إيلون ماسك يحشد لمنافسة 'شات جي بي تي'

Doc-P-448807-638130914988025607

تويتر تسرح 10% من موظفيها

medium_2023-02-26-40953ddff7

كيفية إعداد مولد رموز المصادقة الثنائية المدمج في آيفون

Capture

إيرادات ألعاب MENA-3 تسجل ارتفاعًا بنسبة 56% وصولًا لـ 2.79 مليار عام 2026

أخبار متعلقة
3aba7577-1d29-4e9a-be1d-aa0805a2b7d6

إيلون ماسك يحشد لمنافسة 'شات جي بي تي'

Doc-P-448807-638130914988025607

تويتر تسرح 10% من موظفيها

4903427

تيك توك وتويتر تواجهان قيوداً أكبر في أوروبا

202321215353245LJ

تويتر تسمح بالتغريد بـ 4000 حرف.. لبعض المستخدمين

2023281842295068P

هل نودع 'تويت ديك' بعد أيام؟

143-172031-instagram-tool-compete-application-tiktok_700x400

مؤسِّسا إنستغرام يطلقان تطبيق Artifact ليكون 'تيك توك الأخبار'