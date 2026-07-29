"نايكي" تكشف شباشب ذكية بتقنيات التدفئة والتدليك - صورة

الوكيل الإخباري- كشفت شركة "نايكي"، بالتعاون مع شركة Hyperice، عن الحذاء الذكي "Air Zoom Hyperslide"، المصمم لمساعدة المستخدمين على استعادة راحة القدمين بعد التمارين أو الوقوف لفترات طويلة.



ويعتمد الحذاء على تقنيات التدفئة والاهتزاز، مع ثلاث درجات للحرارة وثلاثة مستويات للاهتزاز، ويمكن التحكم بإعداداته عبر أزرار مدمجة أو من خلال تطبيق Hyperice.



ويبلغ سعر الحذاء 249 دولارًا، ومن المقرر طرحه في 29 سبتمبر/أيلول المقبل عبر موقعي Nike وHyperice، إلى جانب متاجر مختارة حول العالم.

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