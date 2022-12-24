نتفلكس تعتزم التخلص من مشاركة كلمات المرور اعتبارا من 2023

الوكيل الإخباري - منع مشاركة كلمة المرور.. خطوة تأتي على رأس قائمة أهداف نتفليكس في بداية العام الجديد لإنعاش أرباحها السنوية، إذ بدأت "تهيئ" مستخدميها "نفسياً لهذا القرار بتلميحات على لسان مصادر مطلعة من المنصة لوسائل الإعلام، فيما تحفظت عن الإدلاء بتصريح رسمي حول هذا الموضوع خوفاً من وقوع "نزيف حاد" بأعداد مستخدميها.



وتحدثت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير لها عن عزم نتفليكس اتخاذ هذه الخطوة سريعاً، لافتة إلى أن 222 مليون أسرة تشارك كلمات المرور مع 100 مليون أسرة إضافية تريد المنصة استثمارها.



لكن هذه الخطوة ليست مفاجأة لمستخدمي المنصة، لكن الجديد هو الاقتراب من دخول هذا القرار حيز التنفيذ العام المقبل. وستفرض منصة البث المعروفة، قواعد مشاركة كلمة المرور من خلال عناوين IP ومعرفات الجهاز ونشاط الحساب. وللحد من عن هروب العملاء، قد تقوم "نتفلكس" Netflix بالتخلص التدريجي من مشاركة كلمة المرور بدلاً من وضع حد لها دفعة واحدة.



وقد سبق أن ذكرت نتفليكس في تقارير سابقة لها أنها تسعى للسماح لأصحاب الحسابات أن يشاركوا أصدقاءهم كلمات المرور من خلال إنشاء "حسابات فرعية" مقابل دفع مبالغ إضافية. وذكرت أنها ستبدأ في طرح هذه الميزة "على نطاق أوسع" في أوائل عام 2023.



خطوات عملية في بريطانيا

حذّرت حكومة المملكة المتحدة من أن مشاركة كلمة المرور قد يكون غير قانوني، على الرغم من عدم إرفاق هذا المنع مع إجراءات لمخالفي القرار. ووفقاً لـ"بي بي سي"، أعلن مكتب الملكية الفكرية التابع للحكومة أن مشاركة كلمة المرور كانت مسألة جنائية ومدنية. وأوضح المكتب أنّ هناك مجموعة من الأحكام في القانون الجنائي والمدني التي قد تكون قابلة للتطبيق في حالة مشاركة كلمة المرور، حين يكون القصد من السماح للمستخدم بالوصول إلى الأعمال المحميّة بحقوق الطبع والنشر من دون مقابل.



في المقابل، لم تشر "نتفليكس" أبداً إلى أنها ستتخذ أي إجراء قانوني في مثل هذه الحالات. ومنذ ذلك الحين، أزال مكتب الملكية الملاحظة عن مشاركة كلمة المرور من إرشاداته على موقع الحكومة على الإنترنت، ومع ذلك، أكّد متحدث رسمي أن الموقف القانوني بشأن مشاركة كلمات المرور لم يتغير.

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