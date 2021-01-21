نتفليكس تتخطى الـ 200 مليون مشترك

الوكيل الإخباري _ حققت منصة نيتفليكس Netflix، نجاحا كبيرا خلال النصف الأول من العام الماضي 2020 ، حيث انها تخطت حاجز 203,6 مليون مشترك حول العالم .



وأقرت شركة البث الرقمي نيتفليكس مع احتفالها بتجاوز 200 مليون مشترك، أن العام الحالي، لن يشهد الكثير من المشتركين كل ربع سنة بدءا من الربع الأول من العام الجاري 2021.





وأضافت نيتفليكس 8,5 مليون مشترك جديد في الربع الأخير من 2020، محققة رقما قياسيا جديدا قدره 37 مليون اشتراك مدفوع في عام 2020.





و تحذر نيتفليكس من انخفاض أرباحها إلى 6 ملايين دولار في الربع الأول من العام الجاري مقارنة ب 15,8 مليون دولار في الربع الأول من العام الماضي، والذي تأثر بعمليات الإغلاق الأولية لفيروس كورونا





يشا الى ان ارباح الربع الثالث من 2020 كانت أقل من ممتازة من حيث إيرادات المشتركين، حيث حققت 2,2 مليون مقارنة ب 6 ملايين متوقعة، وتعد الزيادة الحالية في النمو الذي حققته نيتفليكس تمت من خلال المحتوى الذي حقق جماهيرية كبيرة مثل The queen cambit وEmily in Paris، بالإضافة للعروض الشعبية التي حققت عائدات قوية مثل The Crown.

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المصدر : صدى البلد



