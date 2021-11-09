نتفليكس تختبر خلاصة على غرار تيك توك للأطفال

الوكيل الإخباري - تبدأ شركة نتفليكس هذا الأسبوع بطرح ميزة تشبه تيك توك تستهدف الأطفال، وهي أحدث محاولة لجذب المشاهدين الأصغر سنًا إلى منصتها ومساعدتهم في اكتشاف برامجها، وذلك وفقًا لتقرير من وكالة بلومبرج.





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وتعرض ميزة Kids Clips، التي تظهر عبر تطبيق المنصة لنظام التشغيل iOS، مقاطع فيديو قصيرة من مكتبة الشركة الحالية لبرامج وأفلام الأطفال. وتخطط نتفليكس لإضافة مقاطع جديدة يوميًا بناءً على عروضها الحالية والمستقبلية.

وتقوم شركة البث العملاقة بتجربة ميزات جديدة يمكن أن تعرض للعملاء المزيد من العناوين في قائمتها. وهذه الخطوة هي أيضًا محاولة للوصول إلى نوع المشاهدين الذين قد يشاهدون عادةً تيك توك أو مقاطع قصيرة عبر يوتيوب.



ويعتمد هذا الجهد، الذي أشارت إليه المنصة على أنه اختبار، على ميزة سابقة تسمى Fast Laughs تسلط الضوء على المقاطع الكوميدية.



وتم إطلاق Fast Laughs في وقت سابق من هذا العام. وقامت الشركة أيضًا بإنشاء تصنيفات لعناوينها الأكثر شيوعًا. ويمنح ذلك المستخدمين طريقة أخرى للعثور على العروض التي قد تعجبهم.



وتستخدم ميزة Kids Clips واجهة مشابهة لمنصة تيك توك أو Instagram Reels في محاولة لعرض محتوى مناسب للأطفال. ويتمكن الأطفال من مشاهدة 10 إلى 20 مقطعًا في المرة الواحدة.



وتتشابه خلاصة الأطفال Kids Clips مع خلاصة Fast Laughs. ولكن يتم عرض مقاطع الفيديو أفقيًا – وليس رأسيًا – لتستحوذ على الشاشة بأكملها.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية