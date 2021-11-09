الثلاثاء 09-11-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع جديد على اصابات كورونا في الاردن

الحكومة تعمل على تنفيذ مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية

الملك يستقبل رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي

عطوة أمنية لـ 3 أيام وإجلاء عائلة القاتل في جريمة اربد

قرار لمجلس الوزراء بتعديل تعليمات حفر الأبار

الملك يعزي الدكتور يوسف الشواربة

استياء عقب إيقاف الشيخ الرياطي عن الخطابة في العقبة والأوقاف توضح

شكاوى من نقص القمح البلدي

وزير التربية يجري تشكيلات واسعة بالوزارة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

الثلاثاء، 09-11-2021 03:28 م

نتفليكس تختبر خلاصة على غرار تيك توك للأطفال

FAST_LAUGHS_PHONE-COMP-in_BIGMOUTH_v1-0-00-00-13


الوكيل الإخباري - تبدأ شركة نتفليكس هذا الأسبوع بطرح ميزة تشبه تيك توك تستهدف الأطفال، وهي أحدث محاولة لجذب المشاهدين الأصغر سنًا إلى منصتها ومساعدتهم في اكتشاف برامجها، وذلك وفقًا لتقرير من وكالة بلومبرج.

اضافة اعلان

وتعرض ميزة Kids Clips، التي تظهر عبر تطبيق المنصة لنظام التشغيل iOS، مقاطع فيديو قصيرة من مكتبة الشركة الحالية لبرامج وأفلام الأطفال. وتخطط نتفليكس لإضافة مقاطع جديدة يوميًا بناءً على عروضها الحالية والمستقبلية.

 

وتقوم شركة البث العملاقة بتجربة ميزات جديدة يمكن أن تعرض للعملاء المزيد من العناوين في قائمتها. وهذه الخطوة هي أيضًا محاولة للوصول إلى نوع المشاهدين الذين قد يشاهدون عادةً تيك توك أو مقاطع قصيرة عبر يوتيوب.

ويعتمد هذا الجهد، الذي أشارت إليه المنصة على أنه اختبار، على ميزة سابقة تسمى Fast Laughs تسلط الضوء على المقاطع الكوميدية.


وتم إطلاق Fast Laughs في وقت سابق من هذا العام. وقامت الشركة أيضًا بإنشاء تصنيفات لعناوينها الأكثر شيوعًا. ويمنح ذلك المستخدمين طريقة أخرى للعثور على العروض التي قد تعجبهم.


وتستخدم ميزة Kids Clips واجهة مشابهة لمنصة تيك توك أو Instagram Reels في محاولة لعرض محتوى مناسب للأطفال. ويتمكن الأطفال من مشاهدة 10 إلى 20 مقطعًا في المرة الواحدة.


وتتشابه خلاصة الأطفال Kids Clips مع خلاصة Fast Laughs. ولكن يتم عرض مقاطع الفيديو أفقيًا – وليس رأسيًا – لتستحوذ على الشاشة بأكملها.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ألفابت

ألفابت تنضم إلى آبل ومايكروسوفت

157642

أمازون لا تسمح للعملاء بالدفع باستخدام باي بال

AMD-processor-logo

AMD تريد أن تكون قوة تنافسية في مركز البيانات

clubhouse-replay

كلوب هاوس تطرح ميزة Replay

_117076391_nvidia

إنفيديا لديها منصة لبناء الصور الرمزية عبر الذكاء الاصطناعي

نظام-ماك

خطوات تغيير أيقونات نظام Monterey

أخبار متعلقة
3ca12da10f

نتفليكس تصدر الألعاب عبر آب ستور بدلاً من تطبيق البث

photo_2018-03-27_12-39-49

يوتيوب تحارب مقاطع الفيديو الاستهلاكية للأطفال

تفاصيل-توقف-فيس-بوك

فيسبوك تخطط لطرح التحديث في ديسمبر

3b524dcb-7bea-46d6-92ac-ca47e2f396a4--9WSZ5

إنستغرام تحاول التركيز على المشاركة الجماعية

wersm-shop-now-instagram

إنستغرام تعزز التسوق عبر البث المباشر

42_4

ميزة جديدة من تيك توك