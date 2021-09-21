نتفليكس تريد جذب المشاهدين في كينيا

الوكيل الإخباري - أطلقت منصة نتفليكس خطة مجانية جديدة للهاتف المحمول بنظام أندرويد في كينيا تسمح للمستخدمين بمشاهدة مجموعة محدودة من قائمتها، بما في ذلك المواسم الكاملة للعروض المختارة، وهي استراتيجية تهدف إلى تحفيز النمو في سوق أفريقي رئيسي.

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وأعلنت المنصة أن الخطة الجديدة الخالية من الإعلانات لنظام أندرويد تمنح المستخدمين خيار التسجيل دون الحاجة إلى إدخال أي معلومات دفع. ولكن يحتاجون إلى التحقق من أنهم يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكبر مع الحاجة إلى عنوان بريد إلكتروني لإنشاء حساب.





وأكد متحدث باسم المنصة أن هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها المشغل فئة مجانية. ويتم تضمين ما يقرب من ربع مكتبتها في الخطة المجانية، ويتمكن المستخدمون في هذا المستوى من مشاهدة مواسم كاملة من العروض.



وقالت المنصة إنها تأمل أن يقوم المستخدمون الذين يستمتعون باستخدام الخدمة بالترقية في النهاية إلى أحد اشتراكاتها المدفوعة، التي تدعم البث من أجهزة التلفزيون وأجهزة الحاسب المحمولة أيضًا.



وجربت المنصة المحتوى المجاني من قبل في محاولة لجذب مشتركين جدد. وأتاحت في السابق بعض محتوياتها عبر يوتيوب، على سبيل المثال، وجربت الشركة بوابة مجانية للمشاهدة مع مجموعة صغيرة من العناوين بعد أن ألغت بشكل دائم فترة الإصدار التجريبي المجاني في الولايات المتحدة.



وتم إطلاق خطة أندرويد المجانية من نتفليكس للمستخدمين في كينيا يوم الاثنين، ويستمر طرحها خلال الأسابيع المقبلة.



وقالت الشركة: نريد أن يتمكن الجميع من الاستمتاع بتشويق Blood & Water ورومانسية Bridgerton ومغامرة Army of the Dead. ونمنح الآن الجماهير في كينيا الفرصة لتجربة هذه القصص بأنفسهم بشكل مجاني.



وأضافت: يمكنك مشاهدة العديد من المسلسلات والأفلام الأكثر شهرة عبر المنصة، فضلاً عن الاستمتاع بتوصياتنا المخصصة، وأدوات الرقابة الأبوية، والحسابات (بما في ذلك الأطفال).





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية