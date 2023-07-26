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الأربعاء، 26-07-2023 02:50 م

نتفليكس تضيف ميزة للمساعدة في العثور السريع على المحتوى

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الوكيل الإخباري - أعلنت نتفليكس، يوم الثلاثاء، عن إضافة ميزة جديدة إلى تطبيقها الشهير للهواتف المحمولة يُطلق عليها My Netflix، وهي متجر شامل لكل من مستخدمي iOS وأندرويد، ويتميز باختصارات لمساعدتك في العثور على شيء ما لعرضه على النظام الأساسي.

وسيعرض لك My Netflix Hub الجديد المحتوى الذي قمت بتنزيله مؤخراً، والأفلام والبرامج التلفزيونية التي أعجبت بها، والعروض والأفلام التي حفظتها في قائمتي، والمقاطع الدعائية التي شاهدتها، والمحتوى الذي كنت في منتصف مشاهدته، والمحتوى الذي شاهدته مؤخراً والمزيد.

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وباستخدام My Netflix Hub، يمكنك التحقق من كل ذلك أينما كنت للحصول على أفكار حول ما تريد مشاهدته، بما في ذلك العروض والأفلام التي تشاهدها، أو المحتوى الذي قمت بتنزيله لمشاهدته في أي وقت. وحتى مع إمكانات My Netflix Hub، يمكنك دائماً زيارة علامة تبويب الصفحة الرئيسية أو أجزاء أخرى من التطبيق لمشاهدة مكتبة نتفليكس بأكملها.

 

ويتعرف My Netflix Hub على المزيد عنك كلما زاد استخدامك له. لذلك إذا قمت بحفظ المزيد من الأعمال الدرامية الطبية، أو أعجبت بكل حلقة من مسلسل Grey's Anatomy، فأنت قادر على العثور على المزيد من الأعمال الدرامية الطبية في My Netflix Hub.


ويتم طرح Hub لمستخدمي iOS وسيكون متاحاً على أجهزة أندرويد أوائل الشهر المقبل

 

وإذا لم تتم إضافة My Netflix Hub إلى تطبيق iOS الخاص بك، فيمكنك محاولة تحديث التطبيق يدوياً عن طريق فتح متجر آبل والضغط على صورة الملف الشخصي في الزاوية اليمنى العليا. سترى قائمة بالتطبيقات الموجودة في قائمة الانتظار ليتم تحديثها. قم بالتمرير لأسفل حتى ترى "نتفليكس" (أي إذا ظهر في القائمة)، واضغط على "تحديث". انتظر حتى يتم تحديث التطبيق قبل فتح تطبيق نتفليكس للتحقق مما إذا كان My Netflix Hub قد وصل إلى جهاز آيفون الخاص بك .

 

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