نتفليكس تطلق خاصية صندوق العجائب للأطفال.. إليكِ التفاصيل

الوكيل الإخباري - يشعر الأطفال بالراحة عادة إلى ما يحبونه سواء كان ذلك ألعابهم أو أغانيهم أو برامجهم المفضّلة، لذا من الصعب جذب اهتمامهم لتجربة أمر جديد، ولهذا السبب، أطلقت نتفليكس خاصية "صندوق العجائب" على أجهزة التلفاز حول العالم، لإضفاء المرح وتوفير بيئة آمنة للأطفال من شأنها أن تتيح لهم استكشاف مسلسلاتهم أو أفلامهم المفضّلة التالية أو إعادة مشاهدة شخصيات مألوفة.

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من اليوم يمكنكِ توفير متعة خاصية "صندوق العجائب" لطفلك عبر الخطوات التالية:



1- الدخول لملف الأطفال الشخصي.

2- في "صف الأعمال المفضّلة" لحساب الأطفال في أعلى الصفحة الرئيسية، نستعرض الشخصيات بحيث يسهل على الأطفال ربطها بوضوح بالشخصيات والبرامج والأفلام التي يحبونها فور دخولهم Netflix.

3 - مرري فوق "صندوق العجائب" لاكتشاف عمل "لم تشاهده بعد"، ثم استعد لوقت المرح.

خاصية "صندوق العجائب" للأطفال من نتفليكس تتيح لطفلك استكشاف مسلسلاته أو أفلامه المفضلة التالية أو إعادة مشاهدة شخصيات مألوفة، سواء أكان ذلك مسلسل كوميدي ضمن سلسلة محبوبة مثل "عودة الطفل الزعيم إلى المهد" أو فيلم رسوم متحركة ومغامرات يضمّ كادرًا جديدًا كليًا من الشخصيات المحبوبة مثل "العودة للبراري".



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