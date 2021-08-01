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الأحد، 01-08-2021 02:48 م

نجاح شركة Games Workshop

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الوكيل الإخباري - تأسست الشركة منذ أكثر من أربع عقود، وهو ما حدث على يد كلًا من جون بيك وإيان ليفينجستون وستيف جاكسون، وكانت الشركة حينها تبيع ألعاب طاولة مصنوعة من الخشب.

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وقد بدأت الشركة بتحقيق نجاح لافت للانظار عندما أصبحت الموزع الرسمي لألعاب Dungeons & Dragons في المملكة المتحدة، موطنها.


وافتتح الفرع الأول لمتجر Games Workshop في مدينة هامرسميث في عام 1978. وبدأ تطوير لعبة Warhammer للمرة الأولى في عام 1983.


وتحولت Warhammer في الوقت الحالي لعلامة تجارية متكاملة تم اقتباس منها ألعاب فيديو وكتب ورسوم مصورة، ويتم التخطيط لمسلسل تلفزيوني مشتق منها.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 




 

 


 

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