نجاح غير مسبوق للعبة بوكيمون.. 60 مليون تحميل و180 مليون دولار إيرادات

الوكيل الإخباري- شهدت لعبة بوكيمون الجديدة "Pokemon Trading Card Game Pocket" قفزة نوعية منذ إطلاقها أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فخلال شهرين، حققت 60 مليون عملية تنزيل وإيرادات تقدر بنحو 180 مليون دولار أمريكي.



وتم إصدار لعبة Pokémon Trading Card Game Pocket في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وهي نسخة افتراضية من لعبة البطاقات القابلة للتجميع والتي أسرت ساحات المدارس منذ أواخر التسعينيات.





وتم تطويرها بواسطة شركة Pokémon Company، وهي شركة تابعة لشركة Nintendo، وتجمع بين "المعززات" الافتتاحية - ما يعادل حزم البطاقات المختومة - مع جمع المخلوقات والمعارك عبر الإنترنت.

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أقوى أداء

وقال سام أون، المحلل في شركة Sensor Tower للاستخبارات السوقية الرقمية، التي قدرت أن اللعبة حققت حوالي 180 مليون دولار أمريكي من خلال متاجر تطبيقات آبل وغوغل في ستة أسابيع فقط: "تُظهر لعبة Pokémon TCG Pocket واحدة من أقوى الأداءات لأي لعبة محمولة على الإطلاق".



وتم تطوير لعبة Pokémon TCG Pocket بواسطة استوديو الألعاب الياباني Creatures Inc، وهي تحتل المرتبة الثانية بين الألعاب المحمولة من حيث إيراداتها في الشهر الأول.

وحققت لعبة Pokémon Go، الظاهرة العالمية لعام 2016، أكثر من 200 مليون دولار أمريكي في شهرها الأول ودفعت ملايين اللاعبين إلى الخارج للبحث عن مخلوقات افتراضية ظهرت على شاشات هواتفهم المحمولة.

البطاقات

وعادت اللعبة إلى الموضة بين أطفال المدارس، وقال فريدريك توت، خبير سوق الألعاب في شركة سيركانا لأبحاث السوق: "إنها تعيد اللاعبين إلى علامة بوكيمون التجارية، وتظل البطاقات المادية هي قلب العلامة التجارية، وهي شيء يرغب هواة الجمع في امتلاكه للعب والتداول".

ويمكن تنزيل لعبة Pokémon TCG Pocket مجاناً، ولكن يتم تشجيع اللاعبين على إنفاق الأموال في التطبيق للحصول على المزيد من البطاقات.

وأضاف توت: "إنها في الواقع تجربة لم تتغير كثيراً مقارنة بلعبة البطاقات المادية، وهو أمر ذكي، ولهذا السبب يحبها الناس".

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، شارك اللاعبون مقاطع فيديو لأنفسهم وهم يكشفون عن بطاقات جديدة أو يشاركون في بطولات، مع جمع هاشتاغ #PokémonTCG أكثر من 1.5 مليون مشاركة على تيك توك.