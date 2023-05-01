نسخة مجانية من وورد وإكسل للطلاب

الوكيل الإخباري-على الرغم من أن برامج مايكروسوفت الكلاسيكية مثل وورد وإكسل وبوربوينت، تتطلب اشتراكات قد يعتبرها الكثيرون باهظة الثمن، إلا أن الشركة وفرت إصدارات مجانية لهذه البرامج.



فيما يلي إصدارات أوفيس 365 و مايكروسوفت 365 وتطبيقاتها التي يمكنك العثور عليها عبر الإنترنت مجاناً، وفق ما أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني:



مايكروسوفت أوفيس 365 “اديوكيشن” مجاناً للطلاب والمدرسين

إذا كنت طالباً أو مدرساً أو عضواً في هيئة التدريس ولديك عنوان بريد إلكتروني نشط للمدرسة، فمن المحتمل أن تكون مؤهلاً للحصول على أوفيس 365 مجاناً، والذي يشمل برامج وورد وإكسل وبوربوينت وتيمز، بالإضافة إلى أدوات الفصل الدراسي الأخرى.





كل ما عليك فعله هو إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بمدرستك في هذه الصفحة على موقع Office 365 Education. في كثير من الحالات، سيتم منحك حق الوصول على الفور بفضل عملية التحقق الآلي.







كيفية الحصول على مجموعة أوفيس إذا لم تكن طالباً أو مدرساً

يمكن لأي شخص الحصول على نسخة تجريبية مجانية لمدة شهر واحد من مايكروسوفت 365. ومع ذلك، هذا يتطلب منك إدخال رقم بطاقة ائتمان. إذا لم تقم بإلغاء اشتراكك قبل انتهاء الشهر، فسيتم تحصيل 100 دولار منك مقابل اشتراك لمدة عام.





والخبر السار هو أنه إذا لم تكن بحاجة إلى المجموعة الكاملة من أدوات مايكروسوفت 365، فيمكنك الوصول إلى عدد من تطبيقاتها عبر الإنترنت مجاناً، بما في ذلك وورد وإكسل وبوربوينت وون درايف و أوتلوك والتقويم وسكايب. إليك كيفية الحصول عليها:





1. انتقل إلى Microsoft365.com.





2. انقر فوق تسجيل للحصول على الإصدار المجاني من أوفيس تحت زر "تسجيل الدخول".





3. قم بتسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفت الخاص بك أو قم بإنشاء حساب مجاناً. إذا كان لديك بالفعل حساب على ويندوز أو سكايب، فسيكون لديك حساب مايكروسوفت.

4. حدد التطبيق الذي تريد استخدامه واحفظ عملك في السحابة باستخدام “وان درايف”.







ما هي نواقص الإصدار المجاني؟

قد تقول، إذا كان بإمكاني الحصول على كل هذه التطبيقات مجاناً، فلماذا أدفع النقود للحصول على اشتراك مايكروسوفت 365؟ الجواب هو أن وظائف التطبيقات المجانية محدودة، لذا فهي تعمل فقط في متصفح الويب الخاص بك ولا يمكنك استخدامها إلا عندما تكون متصلاً بالإنترنت بشكل نشط. لديها أيضاً ميزات أقل من إصدارات مايكروسوفت 365 الكاملة.

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