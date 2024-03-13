نسيت كلمة المرور للبريد الإلكتروني.. إليك طريقة استعادته

الوكيل الإخباري- وفرت التكنولوجيا سلسلة من الأدوات التي تقدم للمستخدمين تجربة أفضل تزامناً مع متطلبات العصر، ولعل البريد الإلكتروني أصبح بمثابة هوية المستخدم، حيث يمكن من خلاله الاستفادة من خدمات مواقع التواصل الاجتماعي.

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إلا أن كلمة السر هي مفتاح حفظ خصوصية وأمان المستخدم. وقد يتسبب نسيان كلمة المرور في إعاقة عملية تسجيل الدخول للحسابات، سواء على البريد الإلكتروني أو غيرها من المواقع المتصلة به مثل فيسبوك وإنستجرام وغيرها من التطبيقات التي تتطلب تسجيل البريد الإلكتروني للدخول عليها.



يزداد الأمر صعوبة عندما تفقد القدرة على تسجيل الدخول للبريد الإلكتروني الخاص بك والاطلاع على الرسائل الخاصة بالعمل أو الدراسة، عندما يتعلق الأمر بضرورة تذكر كلمة المرور. لذا في السطور التالية نستعرض لك بعض المقترحات والحلول المقدمة من دعم جوجل من أجل الوصول للبريد الإلكتروني بسهولة.



نسيت كلمة المرور للبريد الإلكتروني

قد يقع بعض المستخدمين في مشكلة نسيان كلمة المرور، الأمر الذي يعيق عملية تسجيل الدخول للبريد الإلكتروني. وفي حال قمت بربط الحساب برقم الهاتف أو عنوان بريد إلكتروني آخر مخصص لاسترداد الحساب، يمكنك تفعيل الخيار التالي بسهولة:



اضغط على "نسيت كلمة المرور"، ثم اضغط على الرابط التالي: https://accounts.google.com/signin/recovery



قم بتسجيل عنوان البريد الإلكتروني للدخول إلى حسابك، ثم اضغط على التالي.

سترسل جوجل رمز التحقق إلى رقم هاتفك أو الحساب الآخر المخصص لاسترداد الحساب المفقود.



قم بتغيير كلمة المرور بعد إدخال رمز التحقق.



أما في حال لم تقم بربط البريد الإلكتروني بعنوان آخر أو رقم هاتف يمكن إرسال رمز التحقق إليه، فيمكنك اللجوء إلى الخطوات التالية:



انتقل إلى صفحة https://accounts.google.com/signin/recovery، وسجّل الدخول بالبريد الإلكتروني.



ستظهر لك شاشة استرداد الحساب، اتبع التعليمات لإضافة سجل CNAME إلى إعدادات نظام أسماء النطاقات التابعة لنطاقك.



انتظر بضع دقائق، وسيتمكن جوجل من العثور على السجل الجديد، ثم قم بإعادة ضبط كلمة المرور.



ضبط كلمة المرور الجديدة

يُفضل عادةً إعادة ضبط كلمة المرور الجديدة للبريد الإلكتروني من خلال جهاز الكمبيوتر، وفيما يلي الخطوات:



ادخل إلى حسابك على جوجل وقم بتسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور.



اختر أيقونة "الأمان" ثم اضغط على كلمة المرور.



ستطلب جوجل منك تسجيل الدخول مرة أخرى، بعد ذلك قم بإدخال كلمة المرور الجديدة واختر "تغيير كلمة المرور".



ملاحظة: يجب اختيار كلمة مرور قوية بالشكل الذي يدعم حفظ أمان معلوماتك الشخصية ورسائلك الإلكترونية، وتنصح جوجل بعدم استخدام كلمات مرور بسيطة مثل "123password".



سيدتي