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الأحد، 27-06-2021 11:07 ص

نصائح البداية في ماين كرافت لتحميل نسخة خاصة للهواتف المحمولة

كيف-تحمّل-ماين-كرافت


الوكيل الإخباري - تمتلك لعبة ماين كرافت نسخة خاصة للهواتف المحمولة تدعى نسخة الجيب،تعتبر ماين كرافت أحد أشهر الألعاب على الحاسب الشخصي، ولذلك عندما ظهرت نسخة الهواتف المحمولة لاقت رواجًا كبيرًا بين المستخدمين وتحتاج لبعض نصائح ماين كرافت الهواتف المحمولة حتى تتمكن من الاستمتاع بها. 

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نصائح البداية في ماين كرافت: 

1- توفر ماين كرافت على الهواتف المحمولة طورين للعب، ويدعى الطور الأول طور النجاة، حيث تلقيك اللعبة في عالم عشوائي وتطلب منك النجاة فيه, إليك نصائح ماين كرافت للتعامل مع هذا الطور.
2- وتبدأ رحلتك في هذا العالم مع شريط صحة غير مكتمل وبدون أي موارد في البداية أيضًا. 

3- وهذا يعني أنك تحتاج لجمع الموارد بشكل سريع قبل أن تغيب الشمس، حيث يبدأ الأعداء في مهاجمتك ليلًا.
4- ويسمح لك الطور الإبداعي في اللعبة ببناء العوالم كما ترغب، لذلك هو مناسب لمحبي البناء وجمع الموارد، وتتوفر فيه جميع الموارد بشكل كافي وغير محدود.
5- كما يمكنك الطيران في هذا الطور، وهو يضم مجموعة من المواد الغير موجودة في طور النجاة.

6- يعطيك الطور الإبداعي ثلاثة اختيارات لنوع العالم الذي ترغب فيه، وهي إعدادات متقدمة لبناء العوالم في اللعبة. 
7- النوع الأول وهو الافتراضي، ويوفر لك هذا النوع عددًا لا نهائي من الموارد والتركيبات وهو مناسب للهواتف الرائدة والمخصصة للألعاب.
8- والنوع الثاني يدعى النوع القديم، وهو يوفر عددًا محدودًا من المكعبات والموارد وهو مناسب لأصحاب الهواتف القديمة قليلًا.

9- بينما النوع الثالث وهو المسطح، ويقدم لك عالمًا بدون أي عوائق أو مستويات مختلفة. 

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 



 




 

 


 

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