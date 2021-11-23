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الثلاثاء، 23-11-2021 02:23 م

نصائح بسيطة لتعزيز أداء الألعاب على الهاتف الذكي

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الوكيل الإخباري - يمكن للعديد من الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة تقديم تجربة لعب لائقة لعشاق الألعاب، لكن على الرغم من أن هذا لا يغني بأي حال من الأحوال تجربة الألعاب التي توفرها الهواتف الذكية المليئة بالطاقة، حيث إن أداء الألعاب يعتمد على الأجهزة الداخلية، لكن بعد ذلك ليس هو العامل الوحيد.

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لذلك، إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في الحصول على أفضل أداء لهاتفك الذكي:

 

- قم بإيقاف تشغيل جميع تطبيقات الخلفية
حتى إذا كان هاتفك الذكي يحتوي على كمية محدودة من ذاكرة الوصول العشوائي ، يمكن أن يساعد إغلاق تطبيقات الخلفية. لأنه يحرر ذاكرة الوصول العشوائي ويمكنه تحسين أداء الألعاب نسبيًا.

 

- قم بإيقاف تشغيل وضع توفير الطاقة
يهدف وضع توفير الطاقة إلى توفير عمر البطارية من خلال الحد من موارد النظام مثل تقليل السطوع وسرعة الساعة وما إلى ذلك. تأكد من إيقاف تشغيله أثناء ممارسة الألعاب.

 

- التبديل إلى وضع الألعاب أو وضع الأداء العالي (إذا كان متاحًا)

تأتي العديد من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android بأداء عالٍ مخصص أو وضع ألعاب، وفي هذا الوضع ، يتم تكوين الهواتف الذكية مسبقًا لإعطاء الأولوية للألعاب على الأنشطة الأخرى، لذا ، قم بتمكينه إذا كان موجودًا على هاتفك الذكي.

 

- استخدم تطبيق Game Booster لإدارة موارد النظام بشكل أفضل

تعمل تطبيقات تعزيز الألعاب على تحسين أداء الهاتف الذكي للألعاب، يمكنهم إيقاف تشغيل جميع الأنشطة والمهام غير الضرورية تلقائيًا لتقديم أفضل أداء ممكن للألعاب.

 

- اختر اتصال Wi-Fi جيد أثناء اللعب
يعد اتصال Wi-Fi المستقر أمرًا مهمًا للحصول على أداء سلس في الألعاب، يضمن ممارسة الألعاب بدون تأخير.

 

- اضبط إعدادات اللعبة
يجب عليك دائمًا إجراء بعض التعديلات على إعداد رسومات الألعاب بناءً على هاتفك الذكي، سيساعدك هذا في الحصول على معدلات إطارات أفضل وتجربة لعب سلسة.
 
- مسح ذاكرة التخزين المؤقت
يمكن أن يؤدي مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت للهاتف الذكي بالكامل إلى توفير الكثير على واجهة التخزين، يعد التخزين المجاني الكافي أمرًا مهمًا للتشغيل السلس للهاتف الذكي ، وبالتالي ينتج عنه أداء ألعاب سلس أيضًا.

 

 

المصدر - لبنان 24 

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