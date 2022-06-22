نصائح تساعدك في تأمين بياناتك وحماية خصوصيتك عبر الإنترنت

الوكيل الإخباري - لتأمين البيانات أهمية كبرى، إذ يحمي البيانات الشخصية الحساسة مثل مستندات العمل المهمة، والصور العائلية الخاصة، من الفقدان أو الوقوع في أيدي الغرباء.



وأوضح خبير التكنولوجيا الألماني لوتس لابس أن أبسط طرق تأمينها استخدام قرص صلب خارجي والاحتفاظ به في مكان آمن. ويمكن استخدام قرص 2.5 بوصة بسعة 5 تيرابايت، ويمكن توصيله بالحاسوب عبر منفذ USB.



وأوصى لابس باستخدام قرص صلب تقليدي HDD لا القرص الصلب الحديث SSD لمتانته وطول فترة احتفاظه بالبيانات.



تخزين سحابي

ومن جانبه، قال الخبير التكنولوجي الألماني سفين شولتس إن التخزين السحابي من أفضل الطرق رغم أنه يستغرق وقتاً طويلاً، وينطوي على خطر فقدان البيانات.



لذلك على مَن يرغب في التخزين السحابي معرفة موقع الخادم وكيفية تعامل مُقدم الخدمة مع البيانات المخزنة. كما أنه من الأفضل تشفير البيانات قبل تحميلها على السحابة.



وحدات الذاكرة USB

وأشار لابس إلى أن وحدات الذاكرة USB غير مناسبة للتخزين على المدى الطويل لافتقارها إلى الجودة العالية. لذلك هي تناسب تخزين البيانات مؤقتاً.



وحدة NAS

وأشار شولتس إلى أن وحدة التخزين الشبكية تندرج ضمن طرق تخزين البيانات المختلفة، موضحاً أنه يتم توصيل وحدة التخزين بجهاز الراوتر ل تكون البيانات متاحة على الشبكة. وتحتوي وحدة التخزين الشبكي على قرص صلب واحد فأكثر مرتبة ترتيباً منطقياً.



ويعيب هذه الطريقة صعوبها إنشائها وخطر انتشار البرامج الضارة على الشبكة، ما يهدد سلامة البيانات المخزنة.



أدوات أنظمة التشغيل

وفيما يتعلق بأدوات تأمين البيانات المدمجة بأنظمة التشغيل، أوضح شولتس أن الأداة المدمجة بنظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز معقدة، بينما تمتاز أداة أبل macOS بقلة التعقيد.



وبشكل عام، أوصى الخبير الألماني لوتس باتباع قاعدة 3-2-1 عند تأمين البيانات، أي إجراء ثلاث نسخ على وسيطين، مع الاحتفاظ بواحدة منها خارج المنزل.

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