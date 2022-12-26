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الإثنين، 26-12-2022 03:44 م

نصائح غوغل لمستخدمي جيميل في 2023

جي ٥


الوكيل الإخباري - نصحت غوغل مستخدمي "جيميل" باتباع بعض الإجراءات مع بداية العام الجديد، وفق موقع "غادجيتس ناو".

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البريد العشوائي 

تقول غوغل إن الذكاء الاصطناعي في جيميل يحافظ تلقائياً على البريد ضد الرسائل العشوائية، وغير المرغوب فيها. ومع ذلك، إذا تخطت رسالة عوامل التصفية، يمكن الإبلاغ عنها رسائل غير مرغوب فيها عبر المربع المجاور للرسالة، ثم نقر رمز الإبلاغ عن بريد عشوائي.

 



أرشفة الرسائل

لأرشفة رسائل البريد الإلكتروني، يمكن البحث عن عنوان المرسل، ثم النظر إلى مربع الاختيار  أعلى يسار شاشة الكمبيوتر، أسفل فلتر البحث.

يمكن تحديد المربع لتحديد جميع رسائل البريد الإلكتروني، أو نقر السهم لتحديد رسائل البريد الإلكتروني المقروءة أو غير المقروءة أو المميزة أو غير المميزة بنجمة. ثم ضغط أرشيف لإزالتها دون حذفها بالكامل.

 

كتم الصوت

يمكن كتم صوت الرسائل، بتحديد المربع على يسار الرسالة في صندوق الوارد، نقر القائمة ثلاثية النقاط قرب أعلى الصفحة ثم كتم الصوت. وعلى الهاتف المحمول، نقر الرسالة، ثم القائمة من ثلاث نقاط في أعلى يمين الشاشة، وكتم الصوت.

 

زائد

يمكن الاشتراك في خدمات باستخدام أشكال مختلفة من العنوان الإلكتروني بعلامة زائد بسيطة؟ على سبيل المثال، بعد التسجيل في عضوية صالة رياضية بالعنوان [email protected]، يمكن إعداد ملصق أو مرشح لتعيين رسائل البريد الإلكتروني القادمة من الصالة  الرياضية.

 

الأمان

تقول غوغل إن على المستخدم حماية حساب غوغل بالكامل بفحص الأمان وفحص الخصوصية. وبكلمة مرور آمنة، والمصادقة الثنائية وإضافة معلومات استرداد الحساب، لتفادي إغلاق الحساب.

 

 

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