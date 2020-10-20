نصائح لتفادي التجسس على هاتفك

الوكيل الاخباري - تحدث رئيس قسم التقنيات المعلوماتية في شركة للبرمجيات عما يمكن أن يستعين به مستخدم عادي من أجل التخلص من التجسس عليه عن طريق هاتفه الذكي.

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فيما أشار إلى استحالة إلغاء التجسس الذي تقوم به المخابرات الروسية التي بدأت تبدي اهتمامها بأحد، جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به لوكالة "برايم" الروسية، مع ذلك فإن الخبير قال إنك تستطيع التخلص من التجسس الذي تقوم به عليك بعض شركات الدعاية التجارية وذلك عن طريق حذف بعض التطبيقات المنقولة التي حملتها على هاتفك الذكي.

وأوضح أن كل التطبيقات التي حملتها تتجسس عليك ويمكنك التأكد من ذلك عن طريق جهاز تسجيل الاتصالات الخارجية الذي سيظهر مئات الاتصالات المجهولة بين هاتفك الذكي والعالم وتجمع مثل هذه التطبيقات في معظم الأحيان معلومات عن موقعك واهتماماتك.



وأضاف: "مع تحميل التطبيقات على هاتفك الذكي تجعل كاميرتك وأخبارك ومذياعك متاحة تماما لها".

روسيا اليوم

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