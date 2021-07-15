نصائح لحماية خصوصيتك في هاتف آيفون

الوكيل الإخباري - بالرغم من أن شركة آبل تقدم العديد من الأدوات والميزات للمحافظة على أمان هاتف آيفون إلا أنه في الوقت نفسه ليس من الصعب تعرض هاتفك للاختراق وسرقة البيانات الموجودة ضمنه.

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ويمثل اتخاذ العديد من أساليب الوقاية لتأمين هاتفك أمر ضروري للمحافظة عليه من مجرمي الإنترنت. ونقدم لك 5 نصائح بسيطة للمحافظة على أمان هاتفك.



تحديث نظام تشغيل هاتف آيفون

1 - افتح تطبيق الإعدادات في الهاتف.

2 - اضغط على خيار عام ومن ثم حدد خيار تحديث البرنامج.

3 - إذا كان هناك تحديث متاح، فقم بتنزيله وتثبيته فورًا.

استخدم كلمة مرور قوية لحساباتك



1 - افتح تطبيق الإعدادات في الهاتف.

2 - اضغط على اسمك في الجزء الأعلى من الشاشة.

3 - حدد خيار آيكلاود ومن ثم قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار Keychain إلى وضع التشغيل.

لا تكسر حماية آيفون

يعني كسر الحماية السماح لهاتف آيفون بتثبيت التطبيقات والملفات من مصادر أخرى غير آب ستور، لذا فإنه يجب عدم فعل ذلك.

وبمجرد أن تقرر كسر حماية هاتفك يصبح الوصول إلى بياناتك الشخصية أسهل بكثير، وقد يؤدي تثبيت أي تطبيق تابع لجهة خارجية إلى اختراق هاتفك.

إيقاف أذونات تتبع الموقع



1 - افتح تطبيق الإعدادات في هاتف آيفون.

2 - اضغط على خيار الخصوصية ثم حدد خيار الخصوصية.

3 - حدد خيار خدمات الموقع.

4 - في الشاشة التالية يمكنك مراجعة الأذونات لكل تطبيق مثبت، كما يمكنك تحديد التطبيقات التي تثق فيها أو الضرورية لتتبع موقعك.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

