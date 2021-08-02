نصائح لزيادة نجاح علامتك التجارية عن طريق إنستغرام

الوكيل الإخباري - على مدار السنوات الخمس الماضية، برزت منصة إنستغرام كواحدة من قنوات التواصل الاجتماعي الرئيسية للترويج للعلامة التجارية، حيث يتجه المزيد والمزيد من الأشخاص الآن إلى التطبيق للإلهام والاكتشاف وخيارات الشراء المباشر بشكل متزايد.

اضافة اعلان



وبالنسبة للعديد من العلامات التجارية، فإن هذا يعني أن إنستغرام تعد الآن إحدى الاعتبارات الرئيسية. ولكن زيادة تواجدك عبر المنصة يمكن أن يكون أمرًا صعبًا، حيث إن المعركة المتزايدة لجذب الانتباه ضمن التطبيق تزيد من صعوبة التميز وجذب متابعين جدد وتعزيز رسائلك.



ووفقًا للشركة، فإن هناك العديد من الطرق للتعامل مع التسويق عبر المنصة في عام 2021، وتحسين إستراتيجية النشر الخاصة بك وحضورك.

ويمكن أن يساعدك كل عنصر من عناصر المنصة في القيام بشيء مختلف، وعندما يتم تجميعها معًا، فإن الأنشطة التجارية تستطيع بناء مجتمعات من العملاء المخلصين.



ومن مزايا استخدام المنصة وجود العناصر المتنوعة التي يمكنك من خلالها الوصول إلى معجبيك ومجتمعك وعملائك بطرق مختلفة.



ويمكنك استخدام Reels لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة ومسلية، وزيادة فرصة اكتشاف علامتك التجارية من قبل الأشخاص الذين لا يتابعونك.



كما يمكنك استخدام القصص للتواصل مع جمهورك بطرق مختلفة، بدءًا من عرض المقاطع خلف الكواليس وحتى استطلاع آراء متابعيك والتفاعل معهم للحصول على فهم أفضل لما يرغبون في رؤيته.

وتوصي الشركة بالتجربة قدر الإمكان للعثور على التميز. وغالبًا ما تكون الأشياء التي تصبح ناجحة نتيجة مباشرة لقيام الأنشطة التجارية وصناع المحتوى بتجربة أشياء جديدة.



وبالنسبة لمفتاح إستراتيجية التسويق الفعالة عبر إنستغرام، فإن أكثر من 90 في المئة من الأشخاص يتابعون اليوم نشاطًا تجاريًا عبر المنصة.



ويأتي الأشخاص إلى المنصة للإلهام واكتشاف الأشياء التي يهتمون بها، التي تتضمن محتوى من العلامات التجارية. لذلك يجب على الأنشطة التجارية استخدام هذا لصالحهم.



وتقول الشركة: أكبر نصيحة لدينا هي التجربة. حاول استخدام العناصر المختلفة والأدوات المجانية عبر المنصة للتواصل مع الجمهور وبناء جمهور، سواء كان ذلك باستخدام القصص للعرض وراء الكواليس، أو Instagram Live لإجراء محادثة أو أدوات مثل علامات التسوق لزيادة المبيعات المباشرة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



