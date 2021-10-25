الإثنين 25-10-2021
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الإثنين، 25-10-2021 12:29 م

نصائح للتسويق عبر تويتر لشركات التجارة الإلكترونية

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الوكيل الإخباري - أصبح التسويق عبر تويتر جانبًا مهمًا يجب أن تعتمد عليه الكثير من الشركات الإلكترونية وغيرها من الشركات الأخرى.

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وذلك بسبب عدد المستخدمين المتواجدين دائمًا في تويتر ولأنهم يحبون الشركات التي توجه عروض التسويق لهم خصيصًا.


وقد اقتربنا كثيرًا من موسم عروض البلاك فرايدي وعروض نهاية العام في كثير من مواقع التسوق الإلكتروني والشركات.

 

لذلك يجب عليك أن تهتم بالدعاية جيدًا لعروضك عبر منصة تويتر، وذلك عبر اتباع النصائح التالية: 

الوصول إلى الوسوم المناسبة لك
يعتمد محرك البحث في تويتر بشكل رئيسي على خاصية الوسوم التي تساعد المستخدمين في الوصول إلى التغريدات الخاصة بك.
كما تساعد هذه الوسوم المستخدمين في الوصول لأي تغريدة أو محتوى متعلق بهذا المنتج أو هذا الجانب.

 

التسويق عبر المؤثرين

أصبح المؤثرين جزءًا كبيرًا من ثقافة وتركيب أي منصة تواصل اجتماعي، وتعتمد المنصات على هؤلاء المؤثرين للدعاية لمنتجاتها ولها.
ويجب عليك أن تهتم بالتواصل مع المؤثرين واستخدامهم بشكل جيد للتسويق لمنتجاتك ومشاركتهم في الحملات الدعائية.

 

امتلاك موقع مجهز لاتمام الشراء
لا يمكن للمستخدم إتمام عملية الشراء عبر تويتر، لذلك تحتاج لإرساله مباشرةً إلى موقع آخر خاص بك يتم عملية الشراء عبره.
لذلك يجب أن يكون هذا الموقع مجهزًا للمستخدم والمشتري بشكل كبير، حيث يمكنك إضافة صفحات عروض خاصة أو عروضًا على تجميع المنتجات معًا بالإضافة لعروض هدايا.

 

تتبع نتائج حملة التسويق عبر تويتر
لا يمكن أن تقيس نجاح حملة التسويق عبر تويتر إلا عبر النتائج والأرقام الفعلية التي تحصل عليها عبر هذه الحملة.
وكلما حصلت على مجموعة أكبر من الأرقام والبيانات كلما أصبحت قادرًا على استنتاج نتائج أفضل وتحويلها لأرقام أفضل في المرة القادمة.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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