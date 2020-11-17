نصائح هامة عليك اتباعها عند شراء الملابس والاكسسوارات عبر الإنترنت

الوكيل الاخباري - انتشرت مؤخراً عروض المتاجر الإلكترونية والخصومات المغرية.

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حيث أغفل البعض عن اتباع نصائح السلامة عند التسوق عبر الإنترنت، مما عرضهم للنصب والاحتيال.



ومن هذا المنطلق سنورد أهم النصائح التي يجب اتباعها عند شراء المنتجات من المتاجر الإلكترونية ومواقع البيع أون لاين.



– التزم بالتسوق من مواقع معروفة (أمازون، آي هيرب، علي إكسبرس.. وغيرها من المتاجر الموثوقة).



– اطلع دائماً على سياسة الإرجاع، إضافة إلى الصفحات الإدارية الأخرى للمتجر كصفحة الخصوصية وشروط الاستخدام فهذا خطأ شائع يقع به الكثير.

– أنشئ كلمة مرور قوية.



– إياك واستخدام بيانات موحدة لمواقع التسوق المختلفة، خصص بيانات فريدةً لكل موقع.



– لا تدع الأسعار الرخيصة للمنتجات تحكم خيارك بالشراء، انظر دائماً إلى خصائص المنتج ومميزاته وعيوبه، خاصة في منتجات الإلكترونيات، ويمكن بشكل عام التعرف على أحدث العروض ومواصفات المنتجات عبر منصات السوشيال المختلفة أو مواقع المراجعات في حال كنت لا تمتلك ما يكفي لاتخاذ قرار الاختيار.



– لا تفرط في إعطاء المعلومات، فلن يحتاج موقع تسوق أن يعرف سيرتك الذاتية!

– تجنب التسوق وإجراء المعاملات المالية عبر شبكات الواي فاي العامة.



– تحقق من أمان صفحات الويب (SSL + HTTPS).



المصدر : عصب نيوز



