نصائح وإجراءات مهمة للحفاظ على سلامة الأجهزة الإلكترونية

الوكيل الإخباري - تمتلك الهواتف والأجهزة الإلكترونية عمراً افتراضياً، تبدأ خلالها الكفاءة والقدرة التشغيلية في الانخفاض، وهذا أمر طبيعي تماماً، لكن هناك بعض الممارسات التي تُسرع فساد هذه الأجهزة، خاصةً الهواتف والحواسيب، وذلك قبل انتهاء عمرها الافتراضي.





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عندما تترك هاتفك للشحن في مكان مشمس أو معرض لدخول أشعة الشمس بشكل كبير، فهذا يؤثر بشكل سلبي في عملية الشحن، وتصبح أبطأ، فضلاً عن امتصاص الشاشة لمقدار كبير من أشعة الشمس بشكل سريع، وهذا يؤدي إلى حدوث الكثير من الأعطال، وقد يفصل الهاتف بشكل تلقائي لحماية نفسه.





الدبابيس والمسامير المعدنية لا تستخدم في تنظيف مخرج الشاحن

يستخدم الكثيرون الأدوات المعدنية، مثل: الدبابيس والمسامير ومشابك الورق، من أجل تنظيف مخرج الشاحن، وهذا يؤدي لتلف هذا المكان أو خدشه، وإذا أردت تنظيف مخرج الشاحن فاستخدم عود الأسنان الخشبي، أو ضاغط الهواء الذي يزيل الأتربة بسهولة.

لا تترك الهاتف يصل لـ0% حتى تبدأ في إعادة شحنه

يجد الكثير منا الراحة في شحن هواتفهم بنسبة 100% لضمان استمرار عملها طوال اليوم، ويتركون الهاتف ليصل شحنه لـ0% قبل بدء شحنه مرة أخرى وهذا أمر خطأ تماماً، وإعادة الشحن يجب أن تتم عندما تكون نسبة الشحن 20% وليس أقل من ذلك، ونسبة الشحن المثالية التي تحافظ على عمر الهواتف هي 50 أو 80% كحد أقصى، لذلك لا تترك هاتفك بالشاحن طوال الليل حتى لا يصل إلى 100%، ولا تستطيع فصله إلا عند استيقاظك.

يجب تنظيف لوحة مفاتيح الحواسيب بشكل دوري

يجب على الأشخاص تنظيف لوحات المفاتيح الخاصة بأجهزة الحواسيب، مثل: اللاب توب، أو أجهزة الكمبيوتر المعتادة، لتقليل كمية الأتربة والغبار التي قد تتلف جهازك عن طريق لوحة المفاتيح.

لا تحمل اللاب توب من الشاشة

من الممارسات الخاطئة التي تُسرع أعطال أجهزة اللاب توب، حمله عن طريق الشاشة، وهذا يؤدي إلى فساد وتلف الشاشة، وتجد نفسك بحاجة لاستبدالها بأخرى، أو شراء جهاز جديد، والطريقة الصحيحة لحمل اللاب توب هي من كلا جانبيه، ووضعه على سطح أو منضدة مستوية.

أدوات ومنتجات التنظيف المنزلية لا تصلح للحواسيب

من الأفضل شراء منتجات مخصصة لتنظيف الحواسيب، لأن منتجات التنظيف المنزلية تحتوي على عناصر كيميائية ضارة مثل الأمونيا التي تضر الأجهزة، وتقلل عمرها الافتراضي، وهناك طريقة بسيطة لتنظيف شاشات الحواسيب، عن طريق قطعة قماش مصنوعة من الألياف، يتم بلها بكمية صغيرة من الماء وتنظيف الشاشة بها برفق.

المصدر - زهرة الخليج اظهار أخبار متعلقة



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