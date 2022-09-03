السبت 03-09-2022
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اتفاقية لشراء كابسة لبلدية عجلون
النِّيابة العامة تحظر على 15 شخصًا حضور مباريات الدَّوري وتراقبهم إلكترونيا
بدء أعمال إعادة تأهيل طريق السلط
بلدية الكرك : مشروع سياحي على الشاطئ الجنوبي للبحر الميت
أخبار الشركات
أخبار الشركات
متطوعو البنك العربي يشاركون في فعالية ثقافية للأطفال في مكتبة درب المعرفة
سامسونج تكشف عن رؤيتها لحياة أذكى ومستقبل أكثر استدامة في معرضIFA 2022 للإلكترونيات الاستهلاكية في برلين
سامسونج للإلكترونيات تعزز مكانتها كشركة رائدة في تكنولوجيا الشاشات
سامسونج للإلكترونيات و برايم فيديو يقدمان مسلسل سيد الخواتم: خواتم القوة بجودة 8K
كورونا
كورونا
الإصابة بسلالة من أوميكرون تحمي من السلالات الأخرى
أرباحهما 1000 دولار بالثانية.. ماذا وراء حرب براءات لقاح كورونا بين فايزر ومودرنا؟
وكالة صحية أوروبية: متحورات جديدة من كورونا قد تظهر هذا الشتاء