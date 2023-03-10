نصف مليار تغريدة على تويتر في كل يوم

الوكيل الإخباري - كشفت إحصاءات عالمية حديثة أن شبكة التدوينات المصغرة تويتر تشهد كل يوم نشر حوالي نصف مليار تغريدة عبر المنصة التي شهدت تغييرات كبيرة خلال العام الماضي بعد أن تملكها الملياردير الأميركي ايلون ماسك.

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وبينت الإحصاءات أن هناك إقبالا كبيرا على استخدام مختلف وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم ومنها منصة تويتر التي بلغ عدد مستخدميها النشطين حول العالم مع بداية العام الحالي قرابة 368.4 مليون مستخدم نشط.



وقال التقرير: إن تويتر مع تسجيله هذا العدد من المستخدمين النشطين يكون موقع التواصل الاجتماعي الخامس عشر الأكثر شعبية في العالم.



وأظهرت البيانات الواردة في التقرير أنه حتى منتصف العام الماضي كان نسبة %72.7 من إجمالي مستخدمي تويتر من الذكور و27.3 % من الإناث.













