نظارة الواقع المختلط من آبل قادمة قريبا

الوكيل الإخباري - ظهر في وقت سابق من هذا العام إشارات إلى منصة تسمى RealityOS في سجلات تحديث متجر آب ستور التابع لشركة آبل. وأكد هذا الأمر شائعات متعددة حول تطوير الشركة لنظارة رأس جديدة للواقع المختلط.

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وقبل انطلاق WWDC بأكثر من أسبوع بقليل، ظهرت من جديد تفاصيل إيداع العلامات التجارية RealityOS عبر الإنترنت.



وسجلت شركة غير معروفة تدعى Realityo Systems العلامة التجارية RealityOS مع مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة.



وتم إيداع العلامة التجارية في 8 ديسمبر 2021 لفئات مثل الأجهزة الطرفية والبرامج وأجهزة الحاسب القابلة للارتداء.



وبفضل العلامة التجارية الجديدة RealityOS، قد يكون لدينا دليل على أن نظارة الرأس للواقع المختلط الجديدة هذه من آبل قد تأتي قريبًا. وهناك دليل يربط هذه العلامة التجارية المحددة بالشركة المصنعة لهواتف آيفون.



وبالنظر إلى تاريخ الشركة المفعم بالسرية بشأن منتجاتها القادمة، فإن لديها عددًا قليلاً من الشركات الوهمية التي تستخدمها لتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع للمنتجات التي لم يتم طرحها، بحيث لا يتم ربطها مباشرةً بشركة آبل في حالة حدوث تسريبات.



وعلى سبيل المثال، إحدى الشركات الوهمية التابعة لشركة آبل هي Yosemite Research، التي تستخدمها الشركة المصنعة لهواتف آيفون لتسجيل أسماء macOS مثل Yosemite و Big Sur.



وسجلت هذه الشركة في العام الماضي العلامة التجارية Monterey قبل أيام من WWDC 2021، واتضح أن Monterey كان الاسم الرسمي لنظام macOS 12.



وتم تسجيل كل من شركة Yosemite Research و Realityo Systems في نفس العنوان الذي يشير إلى Corporation Trust Center، وهي شركة حقيقية تقدم خدمات العلامات التجارية التي تعتبر آبل عميلاً لها.



وقدمت نفس الشركة العلامة التجارية لـ RealityOS في بلدان أخرى مثل أوغندا وأوروغواي. كما قدمت Realityo Systems طلب العلامة التجارية في البرازيل في شهر ديسمبر من العام الماضي، وكان هناك تحديث للطلب في 10 مايو 2022.

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