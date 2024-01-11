نظارة ذكية تترجم اللافتات الأجنبية أثناء السفر

الوكيل الإخباري - أطلقت شركة "تي سي إل" نظارة واقع معزز، مزودة بكاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، لتسجيل مقاطع فيديو من منظور الشخص الأول، ذات جودة عالية.



وتشتمل نظارة الواقع المعزز RayNeo X2 Lite الجديدة على شاشة 3D ملونة تقوم على أساس منصة Snapdragon AR1 Gen 1. وتدعم الشاشة تقنية MicroLED المتطورة، بينما تصل شدة السطوع إلى 1500 قنديلة/م2، وتقوم المستشعرات بضبط شدة السطوع تبعاً للإضاءة المحيطة.

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استخدامات متعددة

وأوضحت "تي سي إل" أن نظارة الواقع المعزز RayNeo X2 Lite الجديدة تتمتع باستخدامات متعددة، خلال الحياة اليومية؛ حيث إنها تقدم للمستخدم إجابات في صورة كلام منطوق، أو مكتوب، على أسئلة تتعلق مثلاً بحالة الطقس، ومواعيد فتح المحال التجارية.



كما تتيح النظارة أيضا ترجمة اللافتات الإرشادية المكتوبة بلغات أجنبية في الوقت الحقيقي، أثناء السفر خارج البلاد، بالإضافة إلى الملاحة ثلاثية الأبعاد.



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