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الأحد، 22-05-2022 03:14 م

نظارة من Apple على وشك الانتهاء

AR apple


الوكيل الإخباري - ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن شركة آبل قد تكشف قريبا عن نظارتها الجديدة التي تعمل مع تقنيات الواقع المعزز.
 

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وتبعا لأحدث التسريبات فإن "أعضاء مجلس الإدارة في شركة آبل اطّلعوا مؤخرا على مشروع النظارة الذكية التي يطورها الخبراء في شركتهم، والتي ستنافس نظارات مايكروسوفت وغوغل".


وتشير المعلومات المتوفرة إلى "أن النظارة الجديدة ستأتي على شكل قناع أمام العينين، وستجهز بزوج من شاشات micro-OLED التي تدعم تقنيات 4K، وستكون قادرة على العمل مع تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز بنفس الوقت".

 

وستجهز هذه النظارة على الأغلب بـ 15 كاميرا لتتبع حركة الأجسام المحيطة بالمستخدم وحركة يديه وحركات عينيه، كما ستعمل بنظام خاص يدعى Reality OS، وستدعم بمعالجات من صنع آبل من الفئة "M" مطورة عن المعالجات المستخدمة في أجهزة MacBook الحديثة.


ومن غير المعروف بعد فيما إذا كانت هذه النظارة ستحصل على مكبرات صوت ومايكروفونات أو وحدة معالجة خارجية، لكن التسريبات تشير إلى أنها ستحصل على ميزات متطورة جدا، وستطرح بسعر 3000 دولار تقريبا.

 

RT

 

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