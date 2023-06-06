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الثلاثاء، 06-06-2023 02:48 م

نظام آي فون الجديد يحذر من الصور المؤذية

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة آبل مجموعة كبيرة من الميزات في آيفون في مؤتمرها الرئيسي للمطورين هذا العام، خاصةً ميزة التحذيرات من المحتوى الحساس.

ومن شأن هذه الميزة الجديدة في نظام iOS17، إشعار المستخدمين عند تلقي صور أو فيديو، قد لا يرغب في رؤيتها.

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وحسب لقطات على موقع "آبل" الإلكتروني، ستكون هذه الميزة مصممة خصيصاً، أو ربما فقط في المرحلة الأولى، للصور أو الفيديوهات التي تتضمن عراة.

 

وعند تلقي فيديو أو صور مشابهة تظهر نافذة تسأل المستخدم عن الرغبة في رؤية "المحتوى الحساس"للسماح له بتجنب رؤيتها. 

وتقول آبل :"تظهر الصور والفيديوهات العارية أجزاء من الجسم عادة ما تكون مغطاة بالملابس الداخلية أو ملابس السباحة"، وتتابع "هذا ليس خطأك، ولكن يمكن استخدام الصور والفيديوهات العارية لإيذائك". 


وتقدم آبل للمستخدمين الذين فعلوا الميزة  خيارات بينها، إما رؤية المادة البصرية أو رفضها، أو نقر  زر "طرق للحصول على المساعدة"، دون توضيح فائدة ذلك، خاصةً أن النسخة التجريبية من نظام التشغيل لم تصدا بعد، ولكن تقارير رجحت أنه  وسيلة جيدة لمشاركة الموارد والمراجع حول كيفية التصرف الأنسب عن التعرض للتحرش.

 

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