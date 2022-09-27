الثلاثاء 27-09-2022
الوكيل الاخباري

مدير الأمن العام يوعز بتنفيذ خطة للتوسع في فرق البحث والإنقاذ

هيئة الاتصالات توجه نصيحة قبل التعامل مع شركات التوصيل

الاحتلال يستهدف المزارعين ورعاة الأغنام شمال قطاع غزة

قرار قطعي بحبس المدانين في حادثة أوكسجين مستشفى السلط

الأمن: تعرّض موظف توصيل للسلب في البلقاء والبحث جارٍ عن الجاني

الشوبكي يتوقع تخفيض سعر تنكة البنزين في الأردن دينار إلى 1.20 دينار بتسعيرة الشهر المقبل

الأمانة: 2030 قرار هدم وإزالة منذ بداية العام

فصل الكهرباء عن مناطق في لواء البتراء غداً الأربعاء - أسماء

بتوجيهات ملكية العيسوي يسلم مساكن لأسر عفيفة في الطفيلة

تجار: انقطاع التيار الكهربائي عن مجمع المحطة منذ 17 يوماً

الثلاثاء، 27-09-2022 03:42 م

نظرة سريعة على أول تحديث كبير لويندوز 11

microsoft-windows-11_g3e9


الوكيل الإخباري - بدأت مايكروسوفت نشر أول تحديث وظائف كبير لنظام التشغيل ويندوز 11. وأوضحت أن التحديث الجديد يحمل الاختصار 22H2 وسيظهر للمستخدمين في 190 دولة تدريجياً.

وهذه أهم الوظائف في التحديث الجديد.

قائمة ابدأ
سيعمل التحديث الجديد على جعل البحث في قائمة ابدأ أسرع وأكثر دقة، مع تحسين طريقة عرض الأحداث في الأدوات.

ترتيب النوافذ
أشارت الشركة إلى أن وظيفة التجميع التلقائي للنوافذ المعروفة بـ Snap Layouts أصبحت أكثر تنوعا، وذلك بتحسين وظيفة التنقل باللمس، وإمكانية تثبيت العديد من علامات التبويب في متصفح مايكروسوفت Edge.

عدم الإزعاج
يمكن للمستخدم تفعيل وظيفة "عدم الإزعاج" تلقائياً، لكتم صوت الإشعارات، وشارات شريط المهام، وإشعارات التطبيقات في شريط المهام.

وأدمجت مايكروسوفت وظيفة التركيز في تطبيق الساعة، والتي تشتمل على ميقاتي لدعم التركيز وتذكير المستخدم بفترات الراحة.

ستوديو ويندوز
أعلنت مايكروسوفت أنها جمعت تحت وظيفة "ستوديو ويندوز" مجموعة من مزايا الكاميرا والصوت لتحسين جودة الصوت والفيديو في مؤتمرات الفيديو أو جلسات الألعاب.

وتشمل وظيفة التركيز الصوتي Voice Focus مثلا إخفاء الأصوات الخلفية أو تمويه الخلفية، بالإضافة إلى توفر تأثيرات فيديو أخرى مثل التأطير التلقائي Automatic Framing أو التواصل البصري Eye Contact، لتساعد على جعل المستخدم في منتصف الصورة دائماً رغم تحركه والحفاظ على التواصل البصري أيضاً.

Clipchamp
أوضحت مايكروسوفت أن برنامج تحرير الفيديو Clipchamp أصبح جزءاً لا يتجزأ من نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز 11.

الألعاب
أكدت الشركة الأمريكية أن عشاق الألعاب سيستفيدون من تحسينات الأداء، التي تعمل على تحسين زمن الوصول، بالإضافة إلى توفر معدل تنشيط صورة متغير للألعاب في وضع النافذة.

وتعد وظيفة Auto HDR من الوظائف الجديدة أيضاً في وضع النافذة للألعاب، وتعمل على تحسين عرض الألعاب، التي ليس بها صور عالية التباين HDR، ولكن الصور ذات نطاق التباين العادي SDR.

تطبيقات أندرويد
انضم متجر تطبيقات أمازون إلى متجر تطبيقات مايكروسوفت على الحواسيب المزودة بويندوز 11، وبالتالي يمكن للمستخدم حسب الرغبة تشغيل تطبيقات أندرويد في بيئة عمل نظام مايكروسوفت ويندوز، ولكن هذه الوظيفة لا تزال قيد المعاينة بشكل رسمي، حيث قد تظهر فيها مشاكل من وقت إلى آخر.

الأمان
يوفر التحديث الجديد ميزة الأمان الجديدة للتحكم في التطبيقات الذكية Smart App Control، والتي تساعد في منع تشغيل التطبيقات غير الموثوقة والملفات النصية ووحدات الماكرو الضارة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لنظام ويندوز مستقبلا التعرف على الحالات، التي يدخل فيها المستخدم بيانات تسجيل الدخول في تطبيقات ضارة أو مواقع ويب مخترقة، وستحذر المستخدم من هذه المواقع، وهو ما يعرف بوظيفة Defender SmartScreen.

مستكشف الملفات
سيتمكن المستخدم قريباً من إنشاء علامات تبويب في مستكشف الملفات، وتعديل قائمة ابدأ بتوفير وظيفة الوصول السريع إلى الملفات، التي استعملها أو التي يستعمالها كثيراً، علاوة على تثبيت الملفات الهامة، والاطلاع على الإجراءات، التي أدخلها آخرون على الملفات المشتركة.

تطبيق الصور
أعلنت مايكروسوفت تحديث تطبيق الصور المدمج، الذي يوفر عرض الغاليري، وهو ما يساعد في البحث عن الصور والعثور عليها وإدارتها ومشاهدتها ونسخها احتياطياً.

مقترحات أثناء النسخ
إذا نسخ المستخدم رقم هاتف أو موعد، ستظهر له المقترحات المناسبة للإجراء على الفور، بدءاً من المكالمة عن طريق تطبيق Teams وصولاً إلى إضافة موعد في تطبيق التقويم.

التطبيقات النشطة
أشارت مايكروسوفت إلى توفر نقطة تبديل جديدة في شريط المهام، تتيح فتح شريط مهام جديد على سطح المكتب بنقرة واحدة، لإظهار جميع التطبيقات النشطة.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
382851_60_1664264587

أفضل مكان لوضع الراوتر لتحسين سرعة الواي فاي

20210928_123835-951

بدءا من الشهر المقبل.. واتساب سيتوقف نهائيا على هذه الأجهزة

فرمتة-الايباد

أسهل طرق لفتح جهاز آيباد iPad عند نسيان كلمة السر

smartphone_App-730x438

تطبيق هاتفي يقيس مستوى الأكسجين في الدم من دون لمس المريض

20220714112610

تيك توك تطلق ميزة جديدة

ما-هو-سعر-بطارية-ايفون-6-مع-ذكر-أسعار-بطاريات-الإصدارت-الأخرى؟

خطأ بسيط قد يدمر بطارية ايفون.. تجنبوه

أخبار متعلقة
photo_2021-07-30_18-08-36

لهذا السبب يجب على ممارسي ألعاب الفيديو تجنب تحديث ويندوز 11

نمن

آيفون 14 سيحتوي على لعبة دايناميك آيلاند

8908486778064321

ميتا تغلق تطبيق الألعاب على فيسبوك قريبا

Make-Windows-11-Faster-and-Improve-Performance

إعدادات هامة لتحسين الخصوصية في ويندوز 11