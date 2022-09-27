نظرة سريعة على أول تحديث كبير لويندوز 11

الوكيل الإخباري - بدأت مايكروسوفت نشر أول تحديث وظائف كبير لنظام التشغيل ويندوز 11. وأوضحت أن التحديث الجديد يحمل الاختصار 22H2 وسيظهر للمستخدمين في 190 دولة تدريجياً.



وهذه أهم الوظائف في التحديث الجديد.



قائمة ابدأ

سيعمل التحديث الجديد على جعل البحث في قائمة ابدأ أسرع وأكثر دقة، مع تحسين طريقة عرض الأحداث في الأدوات.



ترتيب النوافذ

أشارت الشركة إلى أن وظيفة التجميع التلقائي للنوافذ المعروفة بـ Snap Layouts أصبحت أكثر تنوعا، وذلك بتحسين وظيفة التنقل باللمس، وإمكانية تثبيت العديد من علامات التبويب في متصفح مايكروسوفت Edge.



عدم الإزعاج

يمكن للمستخدم تفعيل وظيفة "عدم الإزعاج" تلقائياً، لكتم صوت الإشعارات، وشارات شريط المهام، وإشعارات التطبيقات في شريط المهام.



وأدمجت مايكروسوفت وظيفة التركيز في تطبيق الساعة، والتي تشتمل على ميقاتي لدعم التركيز وتذكير المستخدم بفترات الراحة.



ستوديو ويندوز

أعلنت مايكروسوفت أنها جمعت تحت وظيفة "ستوديو ويندوز" مجموعة من مزايا الكاميرا والصوت لتحسين جودة الصوت والفيديو في مؤتمرات الفيديو أو جلسات الألعاب.



وتشمل وظيفة التركيز الصوتي Voice Focus مثلا إخفاء الأصوات الخلفية أو تمويه الخلفية، بالإضافة إلى توفر تأثيرات فيديو أخرى مثل التأطير التلقائي Automatic Framing أو التواصل البصري Eye Contact، لتساعد على جعل المستخدم في منتصف الصورة دائماً رغم تحركه والحفاظ على التواصل البصري أيضاً.



Clipchamp

أوضحت مايكروسوفت أن برنامج تحرير الفيديو Clipchamp أصبح جزءاً لا يتجزأ من نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز 11.



الألعاب

أكدت الشركة الأمريكية أن عشاق الألعاب سيستفيدون من تحسينات الأداء، التي تعمل على تحسين زمن الوصول، بالإضافة إلى توفر معدل تنشيط صورة متغير للألعاب في وضع النافذة.



وتعد وظيفة Auto HDR من الوظائف الجديدة أيضاً في وضع النافذة للألعاب، وتعمل على تحسين عرض الألعاب، التي ليس بها صور عالية التباين HDR، ولكن الصور ذات نطاق التباين العادي SDR.



تطبيقات أندرويد

انضم متجر تطبيقات أمازون إلى متجر تطبيقات مايكروسوفت على الحواسيب المزودة بويندوز 11، وبالتالي يمكن للمستخدم حسب الرغبة تشغيل تطبيقات أندرويد في بيئة عمل نظام مايكروسوفت ويندوز، ولكن هذه الوظيفة لا تزال قيد المعاينة بشكل رسمي، حيث قد تظهر فيها مشاكل من وقت إلى آخر.



الأمان

يوفر التحديث الجديد ميزة الأمان الجديدة للتحكم في التطبيقات الذكية Smart App Control، والتي تساعد في منع تشغيل التطبيقات غير الموثوقة والملفات النصية ووحدات الماكرو الضارة.



وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لنظام ويندوز مستقبلا التعرف على الحالات، التي يدخل فيها المستخدم بيانات تسجيل الدخول في تطبيقات ضارة أو مواقع ويب مخترقة، وستحذر المستخدم من هذه المواقع، وهو ما يعرف بوظيفة Defender SmartScreen.



مستكشف الملفات

سيتمكن المستخدم قريباً من إنشاء علامات تبويب في مستكشف الملفات، وتعديل قائمة ابدأ بتوفير وظيفة الوصول السريع إلى الملفات، التي استعملها أو التي يستعمالها كثيراً، علاوة على تثبيت الملفات الهامة، والاطلاع على الإجراءات، التي أدخلها آخرون على الملفات المشتركة.



تطبيق الصور

أعلنت مايكروسوفت تحديث تطبيق الصور المدمج، الذي يوفر عرض الغاليري، وهو ما يساعد في البحث عن الصور والعثور عليها وإدارتها ومشاهدتها ونسخها احتياطياً.



مقترحات أثناء النسخ

إذا نسخ المستخدم رقم هاتف أو موعد، ستظهر له المقترحات المناسبة للإجراء على الفور، بدءاً من المكالمة عن طريق تطبيق Teams وصولاً إلى إضافة موعد في تطبيق التقويم.



التطبيقات النشطة

أشارت مايكروسوفت إلى توفر نقطة تبديل جديدة في شريط المهام، تتيح فتح شريط مهام جديد على سطح المكتب بنقرة واحدة، لإظهار جميع التطبيقات النشطة.

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