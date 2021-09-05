الأحد 05-09-2021
الوكيل الاخباري

تخصيص مقاعد طب لأبناء العاملين في الصحة

التربية : اجراء حوالي 15 ألف فحص عشوائي في المدارس

شركات الاتصالات المتنقلة تتجه لإيقاف شبكات الجيلين الثاني والثالث

التربية لـ الوكيل : توزيع كافة الكتب المدرسية على الطلبة

إجراءات جديدة على جسر الملك حسين

الأوبئة ترجح اعتماد الجرعة المدعمة لكافة المواطنين قبل بدء الشتاء

مشتركة في الأعيان توافق على قانون الإدارة المحلية

تنويه من وزارة التنمية الاجتماعية

الأسواق الناشئة أرض خصبة للعملات المشفرة

144 مستوطنا يقتحمون الأقصى

الأحد، 05-09-2021 12:30 م

نقص الرقائق يجبر جنرال موتورز على تعطيل مصانعها في أمريكا الشمالية

media-GRGQG-GFSSSRQQ-PXFMP-GPFLLR-GFSSRQQSMP-LLPXR-GFSSRQSMSGLR-X-FFRMPQFLLG


الوكيل الإخباري - قالت شركة جنرال موتورز، الشركة الأم لشفروليه وجي إم سي وكاديلاك وبويك، إنها أوقفت مؤقتًا الإنتاج في 6 من مصانعها في أمريكا الشمالية نتيجة النقص العالمي في الرقاقات.

اضافة اعلان


وتمثل جنرال موتورز أحدث شركة تصنيع سيارات رئيسية تتأثر بنقص المعروض من رقاقات الحاسب الأساسية.


وتتأثر أربعة من مصانع الشركة في الولايات المتحدة، وهناك أربعة مصانع أخرى في المكسيك وكندا تظل متوقفة لعدة أسابيع حيث تعمل الشركة على تعزيز إمداداتها من الرقاقات.

 

ويؤثر وقف الإنتاج في أكثر سيارات الشركة ربحية، بما في ذلك شاحنات البيك أب وسيارات الدفع الرباعي.


وقال متحدث باسم الشركة: نقوم خلال فترة التوقف بإصلاح وشحن المركبات غير المكتملة من العديد من المصانع المتضررة إلى التجار للمساعدة في تلبية طلب العملاء القوي على منتجاتنا.


وأضاف: بالرغم من أن الوضع لا يزال معقدًا ومتغيرًا للغاية. ولكن نظل واثقين من قدرة فريقنا على مواصلة البحث عن حلول مبتكرة لتقليل التأثير في المركبات ذات الطلب الأعلى والسعة المحدودة.


وتشمل المركبات المتأثرة Chevy Silverado و Cheyenne و Traverse و Equinox و Express و GMC Acadia و Sierra و Savana و Terrain و Canyon و Buick Enclave و Cadillac XT5 و Cadillac XT6.

 

وهذه هي المرة الثانية التي تضطر فيها الشركة إلى الإعلان عن إغلاق مؤقت للمصنع استجابة لنقص الرقاقات.


وكانت شركة صناعة السيارات قد توقفت عن العمل في العديد من المصانع لمدة أسبوعين في شهر أبريل.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
LdGDru3wJIBcn3buOdf6d8Hn3C3FtwhRYqzA4W4A

تغريم واتساب بـ 267 مليون دولار أمريكي لاختراقه خصوصية البيانات في أوروبا

ننتتت

تويتر تخطط للسماح لك بإخفاء التغريدات القديمة

PicsArt_03-20-08.34.34

روبلوكس تجلب الدردشة الصوتية إلى منصتها

آمازون-Tv

شركة أمازون تستعد لطرح أول تلفاز لها الشهر المقبل

1120161123260934

فيسبوك تعتذر بسبب مقطع فيديو

images

باستخدام جمل سريعة يمكنك تخطي Hey Google للمهام الشائعة