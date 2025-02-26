نقلة كبيرة في التنبؤ بالطقس مع نظام ذكاء اصطناعي جديد من أوروبا

ويُطلق على النموذج اسم نظام التنبؤ بالذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence Forecasting System).
ووفقًا لبيان صادر عن المركز أمس الأول الاثنين، يعمل النموذج الجديد بسرعات أعلى من النماذج القائمة على الفيزياء، ويحتاج إلى طاقة أقل بمقدار ألف مرة تقريبًا للتنبؤ بالطقس.
وتُعد نماذج التنبؤ بالطقس ضرورية للدول والحكومات للاستعداد للأحداث الجوية المتطرفة، بالإضافة إلى استخدامها في الاحتياجات اليومية، مثل معرفة حالة الطقس اليومية وخلال العطلات.
وتعتمد نماذج التنبؤ بالطقس التقليدية على حل معادلات فيزيائية لإجراء التنبؤات، لكن من بين القيود التي تواجهها هذه النماذج أنها تُعد تقريبات لديناميكيات الغلاف الجوي.
أما الجانب الإيجابي في النماذج التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، فهو أنها قد تتعلم العلاقات والديناميكيات الأكثر تعقيدًا في أنماط الطقس مباشرةً من البيانات، بدلاً من الاعتماد فقط على المعادلات المعروفة والموثقة سابقًا.
وجاء إعلان المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى بعد إطلاق نموذج "GenCast" من شركة "غوغل ديب مايند" للتنبؤ بالطقس باستخدام الذكاء الاصطناعي، والذي يُعد الإصدار التالي من برنامج التنبؤ بالطقس من "غوغل".
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