نقل دردشات واتساب من آيفون إلى أندرويد متاحة عبر بيكسل

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة جوجل أن ميزة نقل سجل الدردشة في منصة واتساب لجلب رسائلك من أجهزة آيفون إلى أندرويد متاحة الآن عبر جميع هواتف بيكسل وأنها تتوفر عبر الهواتف الذكية الجديدة التي يتم إطلاقها مع أندرويد 12.





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وكانت الميزة متاحة لهواتف سامسونج في بداية شهر سبتمبر للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 10 والإصدارات الأحدث.





وتجعل هذه الميزة تجربة التبديل من iOS إلى أندرويد أسهل، حيث لن تضطر إلى التخلي عن سجل رسائلك، بما في ذلك أي مذكرات صوتية وصور ومقاطع فيديو.



ويجب أن تكون العملية بسيطة نسبيًا، طالما أنك تمتلك تطبيق واتساب محدث عبر كل من هاتف آيفون وأندرويد ولديك كابل USB-C إلى Lightning.



وتقول جوجل إنه أثناء إعداد هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد، تتم مطالبتك بمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا باستخدام جهاز آيفون، مما يتيح لك بدء عملية النقل.



وتوضح عملاقة البحث أن جهاز آيفون الخاص بك لن يتلقى أي رسائل واتساب أثناء نقل رسائلك. لذلك يجب ألا تفقد أي شيء أثناء التبديل.



وتشير الشركة إلى أن مصنعي الهواتف الذكية يمكنهم إضافة دعم لهذه الميزة عند تحديث هواتفهم إلى أندرويد 12. لذلك من الممكن أن يتمكن أولئك الذين لديهم هواتف حالية من الوصول إليها في مرحلة ما.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية