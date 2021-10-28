الخميس 28-10-2021
الوكيل الاخباري

مشاركون في دورة الإعلام المتقدمة للضباط 9 يزورون بترا

القبض على الشخص الذي اعتدى على الحدث في الزرقاء

أمطار قادمة إلى المملكة والأرصاد تحذر

وزيرة الثقافة تنعى الفنان جميل عواد

تفاصيل جديدة حول جريمة قتل مواطن لزوجته بالزرقاء

مجاهد لـ الوكيل : ظهور واضح لكوكب الزهرة في سماء المملكة الجمعة

وزيرة الثقافة تتفقد مراكز ثقافية في محافظتي جرش وعجلون

الامن العام يكشف تفاصيل الاعتداء على حدث في الزرقاء اليوم

افتتاح عيادة للعلاج الفيزيائي والنفسي والقلب في مركز صحي وادي السير

توصيات هامة من لجنة الاوبئة

الخميس، 28-10-2021 02:56 م

نقل دردشات واتساب من آيفون إلى أندرويد متاحة عبر بيكسل

1399087


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة جوجل أن ميزة نقل سجل الدردشة في منصة واتساب لجلب رسائلك من أجهزة آيفون إلى أندرويد متاحة الآن عبر جميع هواتف بيكسل وأنها تتوفر عبر الهواتف الذكية الجديدة التي يتم إطلاقها مع أندرويد 12.

اضافة اعلان

وكانت الميزة متاحة لهواتف سامسونج في بداية شهر سبتمبر للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 10 والإصدارات الأحدث.

وتجعل هذه الميزة تجربة التبديل من iOS إلى أندرويد أسهل، حيث لن تضطر إلى التخلي عن سجل رسائلك، بما في ذلك أي مذكرات صوتية وصور ومقاطع فيديو.

ويجب أن تكون العملية بسيطة نسبيًا، طالما أنك تمتلك تطبيق واتساب محدث عبر كل من هاتف آيفون وأندرويد ولديك كابل USB-C إلى Lightning.


وتقول جوجل إنه أثناء إعداد هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد، تتم مطالبتك بمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا باستخدام جهاز آيفون، مما يتيح لك بدء عملية النقل.


وتوضح عملاقة البحث أن جهاز آيفون الخاص بك لن يتلقى أي رسائل واتساب أثناء نقل رسائلك. لذلك يجب ألا تفقد أي شيء أثناء التبديل.


وتشير الشركة إلى أن مصنعي الهواتف الذكية يمكنهم إضافة دعم لهذه الميزة عند تحديث هواتفهم إلى أندرويد 12. لذلك من الممكن أن يتمكن أولئك الذين لديهم هواتف حالية من الوصول إليها في مرحلة ما.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1426876-1018192477

أفضل ألعاب المنصات للهواتف الذكية

image

واتساب تحظر ملايين الهواتف الأسبوع المقبل

amazon-related-phishing-scam-featured

أمازون تضيف ألوانًا وميزات جديدة إلى Echo Frames

62-105928-google-overcomes-internet-outages-new-technology_700x400

جوجل تتيح لك اللعب مجانًا في ستاديا لمدة 30 دقيقية

winstore

متجر مايكروسوفت الجديد متاح لمختبري ويندوز 10

thumbs_b_c_07afb1018d8c0cc5dfac929104f15346

روسيا تنجح في إطلاق مركبة شحن غير مأهولة إلى الفضاء

أخبار متعلقة
62-105928-google-overcomes-internet-outages-new-technology_700x400

جوجل تتيح لك اللعب مجانًا في ستاديا لمدة 30 دقيقية

google-search-course

جوجل تريد أن تكون مصدرك الرئيسي لمتابعة الأخبار

brave-glowing

Brave Search يحل محل جوجل كمحرك بحث في متصفح Brave

اسامي-قروبات-بنات-سناب-شات-799x449

جوجل تضيف تكاملاً جديدًا مع سناب شات

alalam_635233427993492923_25f_4x3

روسيا تلاحق جوجل بالعقوبات

_120408485_77162e3b-584b-4e28-8aea-98feed64e569

فيسبوك توفر أمانًا إضافيًا لنسختك الاحتياطية