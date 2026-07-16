واشتكى عدد من المستخدمين والمطورين من أن نموذج GPT-5.6 Sol نفّذ أوامر أدت إلى حذف بيانات شخصية وملفات عمل، ما أثار مخاوف بشأن استقلالية أنظمة الذكاء الاصطناعي ومنحها صلاحيات واسعة.
وأشارت تقارير إلى أن الشركة كانت قد وثّقت سابقًا احتمال حدوث عمليات حذف غير مقصودة خلال الاختبارات، مؤكدة أن التحدي الأكبر أمام الذكاء الاصطناعي حاليًا يتمثل في تحقيق التوازن بين القدرات المتقدمة والسلامة، عبر وضع قيود مثل طلب موافقة المستخدم وإنشاء نسخ احتياطية وتحديد الصلاحيات.
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