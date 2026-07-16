الخميس 2026-07-16 11:38 ص

نموذج جديد من "OpenAI" يثير الجدل بعد حذف ملفات المستخدمين

ثش
تعبيرية
 
الخميس، 16-07-2026 08:54 ص

الوكيل الإخباري-  أثار نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد من OpenAI، المخصص للبرمجة والمهام الأمنية، جدلًا واسعًا بعد تقارير تحدثت عن قيامه بحذف ملفات وبيانات مهمة من أجهزة المستخدمين وقواعد بياناتهم دون طلب تأكيد واضح.

اضافة اعلان


واشتكى عدد من المستخدمين والمطورين من أن نموذج GPT-5.6 Sol نفّذ أوامر أدت إلى حذف بيانات شخصية وملفات عمل، ما أثار مخاوف بشأن استقلالية أنظمة الذكاء الاصطناعي ومنحها صلاحيات واسعة.


وأشارت تقارير إلى أن الشركة كانت قد وثّقت سابقًا احتمال حدوث عمليات حذف غير مقصودة خلال الاختبارات، مؤكدة أن التحدي الأكبر أمام الذكاء الاصطناعي حاليًا يتمثل في تحقيق التوازن بين القدرات المتقدمة والسلامة، عبر وضع قيود مثل طلب موافقة المستخدم وإنشاء نسخ احتياطية وتحديد الصلاحيات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

اختتام فعاليات برنامج "المهارات الرقمية الأساسية" في غرفة تجارة إربد

أخبار محلية تجارة اربد تبحث تعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي مع اتحاد غرف التجارة السورية

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية تشكيل"لجنة سياحة العقبة" لتعزيز الشراكة وتطوير القطاع السياحي

الكويت

عربي ودولي الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات مسيرة وصاروخية مكثفة

وزارة الاتصال الحكومي

أخبار محلية "الاتصال الحكومي" تنشر موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال حزيران الماضي

البحرين

عربي ودولي البحرين: أحبطنا عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة

علم الجزائر

عربي ودولي 11 وفاة و19 مصابا بحريق في دار للأيتام في الجزائر

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية التعليم العالي: إلغاء امتحان الشامل جاء لتجويد سياسات القبول وضبط جودة التعليم

ماذا كان سيتغير لو سجل ميسي ركلة الجزاء أمام النمسا ؟

كأس العالم بعد التأهل للنهائي .. خبر سار لعشاق ميـسي



 
 






الأكثر مشاهدة

 