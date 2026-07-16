الوكيل الإخباري- أثار نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد من OpenAI، المخصص للبرمجة والمهام الأمنية، جدلًا واسعًا بعد تقارير تحدثت عن قيامه بحذف ملفات وبيانات مهمة من أجهزة المستخدمين وقواعد بياناتهم دون طلب تأكيد واضح.

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واشتكى عدد من المستخدمين والمطورين من أن نموذج GPT-5.6 Sol نفّذ أوامر أدت إلى حذف بيانات شخصية وملفات عمل، ما أثار مخاوف بشأن استقلالية أنظمة الذكاء الاصطناعي ومنحها صلاحيات واسعة.